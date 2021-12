Ligue des champions : PSG-Manchester United pour les retrouvailles Messi-CR7, et Lille face à Chelsea en huitièmes de finale

Il a fallu attendre la toute fin du tirage mais le suspense n'est plus. Les deux clubs français qualifiés pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions ont découvert l'identité de leur adversaire respectif en huitièmes de finale lundi 13 décembre, à Nyon (Suisse). Lille et Paris ont tous les deux hérité d'un club anglais, respectivement Chelsea et Manchester United, et ce ne sera pas une mince affaire de se frayer un chemin vers le prochain tour.

Round of 16 draw



Le PSG va retrouver la dernière équipe l'ayant empêché d'aller dans le dernier carré de la compétition. Si le club de la capitale reste sur une victoire (3-1 face aux Red Devils en phase de groupes l'an passé, la dernière confrontation en phase à élimination directe lui a laissé un goût amer et encore palpable. En mars 2019, un dénouement tragique avait glacé le Parc des Princes (1-3 après le 2-0 de l'aller) et provoqué l'élimination de Paris dès les huitièmes de finale.

Messi retrouve Ronaldo

Mais le contexte a bien changé depuis. Thomas Tuchel et Ole Gunnar Solskjaer ont été laissé leur place sur le banc à Mauricio Pochettino et Ralf Rangnick. Surtout, les deux équipes ont enregistré un renfort de poids cet été, ce qui a ouvert la porte à un choc de titans. Lionel Messi va retrouver Cristiano Ronaldo dans la plus prestigieuse compétition européenne, comme cela avait été le cas déjà l'année passée en phase de poules lorsque le Portugais jouait à la Juventus et l'Argentin au FC Barcelone. Mais ce sera la première fois en phase éliminatoire depuis l'édition 2011/12, quand le Barça avait écarté le Real Madrid avant d'être sacré.

De son côté, le LOSC a hérité de l'adversaire le plus redouté malgré son statut de premier de groupe. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec affronteront le tenant du titre Chelsea. Un adversaire qui n'a pas laissé un bon souvenir aux Dogues en C1 puisqu'ils avaient quitté la compétition dans l'anonymat (dernier du groupe H en 2019/20) en s'inclinant deux fois contre les Blues (1-2, 1-2). Des Blues qui ont laissé s'échapper la première place de leur groupe dans le temps additionnel du dernier match de groupes et qui étaient l'énorme épouvantail du chapeau 2 du tirage.

L'intégralité des affiches des 8es :

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atlético de Madrid - Bayern Munich

Salzbourg - Liverpool

Inter Milan - Ajax Amsterdam

Sporting Portugal - Juventus Turin

Paris Saint-Germain - Manchester United

Chelsea - Lille