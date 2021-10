Ligue 1 : VAR et arbitrage, polémique autour du but vainqueur du PSG contre Angers

La VAR à nouveau cible de protestations en Ligue 1. Lors du match comptant pour la 10e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé de justesse face à Angers, grâce à un penalty de Kylian Mbappé en toute fin de rencontre, vendredi 15 octobre 2021.

Un penalty salvateur pour les Parisiens, qui voulaient rebondir après leur premère défaite de la saison en championnat face à Rennes le 3 octobre. Mais une décision incomprise par l'équipe angevine, déçue de perdre de cette manière après une prestation solide au Parc.

Les Parisiens, menés dès la 39e minute par des Angevins percutants sur les contres, sont revenus à hauteur du SCO à la 69e grâce à un but de Danilo. Un quart d'heure plus tard, le club de la capitale a même réussi à prendre les devants et s'emparer des trois points de la victoire.

L'action qui mène au penalty ? Une tête non-cadrée de Mauro Icardi dans la surface angevine, involontairement déviée par le bras de Pierrick Capelle. Réclamé par Kylian Mbappé, le penalty est finalement accordé par l'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, après consultation de l'assistance vidéo.

"Un sentiment d'injustice" du côté angevin

Une décision contestée par les Angevins, pas en raison du signalement de la main, mais parce que selon eux, une faute a été commise par l'attaquant italien du PSG sur un défenseur avant sa tête.

"La VAR doit revenir sur l’action, il y a limite un placage au sol [Angers réclamait une faute d'Icardi sur Romain Thomas juste avant la main involontaire de Pierrick Capelle]. Lorsque l’erreur n’est pas corrigée, ça fait mal. On se demande pourquoi elle n’est pas corrigée", s'est demandé le coach du SCO, Gérard Baticle, à la fin de la rencontre, plein de "frustration, de colère et d'incompréhension".

« Ce soir, il y a un grand sentiment d'injustice. De colère même. J'ai toujours dit que je ne pleurerai pas pour des décisions arbitrales, je n'en suis pas loin. C'est dur à encaisser. »

#PSGSCO pic.twitter.com/3pJDRqyzSE — Angers SCO (@AngersSCO) October 15, 2021

Un constat partagé par le défenseur angevin, Romain Thomas, qui n'a pas manqué de montrer sa colère au micro de Prime Video : "La VAR ça commence à me fatiguer, on met des millions dans un truc, on ne sait même pas l'utiliser." Et d'expliquer : " Il y a faute au départ de l'action de Icardi. Il me tire sur le bras, je tombe, et après il joue de sa position pour le penalty.

Son entraîneur a développé : "Je suis favorable à la VAR, car elle corrige 70-80% des erreurs. Mais quand vous êtes dans les 20% non corrigés, ça fait mal, a précisé en conférence de presse Gérard Baticle. Il y a de l'incompréhension, un sentiment d’injustice. Sur le but, on a la capacité de revenir pour voir s'il y a main, mais on ne peut pas voir que mon défenseur est plaqué au sol deux secondes avant... La VAR doit être à 100%, là il a manqué des éléments."



De son côté Mauricio Pochettino a expliqué "ne pas avoir revisionné les images". "C'est difficile de juger. J'ai déjà été dans cette situation, je compatis avec les Angevins", a glissé le coach parisien.