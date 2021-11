Leipzig-PSG : "On a eu la possibilité de tuer le match", estime Pochettino après le nul des Parisiens

Le hold-up aurait pu être parfait, mais la vérité du jeu a rattrapé les Parisiens. Après avoir longtemps mené contre le cours du jeu face à Leipzig, le PSG a concédé le match nul (2-2) dans les tous derniers instants de la partie, mercredi 3 novembre. Après la rencontre, Mauricio Pochettino et Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé, sont revenus sur les manques des Parisiens.

Georginio Wijnaldum (au micro de RMC Sport) : "On a eu des opportunités, on en a donné aussi. On n'a pas été assez précis. Tout simplement pendant le match, on leur a rendu les choses faciles pour qu'ils reviennent. On doit s'améliorer dans le contrôle du match. On a concédé trop d'occasions. Il y a beaucoup de choses à améliorer. J'espère que je m'adapte. Je travaille très dur, je connais de mieux en mieux mes coéquipiers. J'espère continuer à aider l'équipe."

"L'objectif est de finir en tête du groupe"

Mauricio Pochettino (au micro de RMC Sport) : "On n'a pas bien commencé le match. L'équipe s'est montrée un peu nerveuse en début de rencontre. L'adversaire l'a senti. Mais on a aussi montré du caractère, en se battant avec du sacrifice. On peut construire des choses à partir de ça. On a eu beaucoup d'occasions en seconde période. On est déçus. Mais ça ne change rien. L'objectif principal, ça reste de se qualifier et de finir en tête."

Nous avons eu le contrôle, clairement, sauf en début de match. On a eu la possibilité de tuer le match après. Le football, c'est aussi l'efficacité sur les moments clés. Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG

"Je suis déçu, comme le sont les joueurs. Sur les 15-20 premières minutes, c'est la plus grande déception : de ne pas avoir commencé comme nous l'aurions voulu. Nous n'avons pas donné une bonne image sur cette période-là. L'équipe s'est mieux sentie en seconde période. Les meilleures occasions ont été les nôtres. Pas de chance, c'est dommage."