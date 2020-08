"Le PSG va gagner" la Ligue des champions, assure son ancien joueur Youri Djorkaeff

Youri Djorkaeff, champion du monde 1998 et ancien joueur (1995-1996) du Paris Saint-Germain, se dit ''confiant'' pour le PSG avant la finale de la Ligue des champions ce dimanche soir.

"Le PSG va gagner. C’est l’année du PSG, ce sont les 50 ans du club. C’est la finale rêvée, et je pense que le club est prêt", assure dimanche 23 aout sur franceinfo Youri Djorkaeff, champion du monde 1998 et ancien joueur (1995-1996) du Paris Saint-Germain. "The Snake" comme il était surnommé est confiant avant la finale de la Ligue des champions dimanche soir "vu la qualité que les Parisiens ont développé depuis le match retour contre le Borrussia Dortmund [en huitièmes de finale, le 11 mars]".

Avant il y avait une appréhension à jouer la Ligue des champions. Aujourd’hui, il y a un enthousiasme à jouer ces matchs et à retourner les situations.Youri Djorkaeffà franceinfo

Ce dernier sent chez les joueurs du PSG "une envie commune d’aller chercher cette coupe-là", notamment grâce à ses stars, Kylian Mbappé "de mieux en mieux" et Neymar "assez incroyable pendant cette campagne de Ligue des champions". "Ils veulent, ensemble, gagner cette coupe".

Cette finale de Ligue des Champions, "j’aurais rêvé de la jouer, encore plus avec le Paris Saint-Germain", confie Djorkaeff, qui a gagné la Coupe des vainqueurs de coupes en 1996 avec le PSG. Son père Jean Djorkaeff, 80 ans, est invité dimanche à Lisbonne par le PSG. Il y a 50 ans jour pour jour, le 23 aout 1970, il était capitaine pour le premier match de l’histoire du PSG, à Poitiers.