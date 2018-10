"Je ne fais jamais de prière pour cela" : un prêtre orthodoxe de Paris emmène ses paroissiens voir PSG-Étoile rouge de Belgrade

Alors que l'Étoile rouge n'aura pas de supporters venus de Serbie dans les tribunes du Parc des Princes, quelques membres de la communauté serbe de Paris comptent venir encourager leur équipe en Ligue des champions.

Un dispositif de sécurité renforcé est prévu mercredi 3 octobre pour le match de Ligue des champions entre le PSG et l'Étoile rouge de Belgrade. 850 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, alors que l'UEFA, l'instance internationale du football a interdit le déplacement des supporters serbes. Une décision vécue comme une injustice par la communauté serbe de Paris.

"Le problème c'est l'image qu'ont les gens de la Serbie"

La rue du Simplon dans le 18e arrondissement est surnommée la petite Serbie pour ses épiceries, ses cafés et ses restaurants de grillades et de légumes farcis, mais surtout pour son église orthodoxe. L'archiprêtre Slaviša Šanjić, barbe noire et lunettes rondes, est passionné de football. Il a d'ailleurs constitué une équipe avec des paroissiens. "On joue cinq contre cinq, mais nous sommes toujours aux alentours d'une douzaine. Pour nous c'est vraiment le partage."

Milan, 32 ans, fait partie du groupe qui accompagnera le religieux au Parc des Princes. Il déplore l'absence de supporters venus de Belgrade. "Le problème c'est l'image qu'ont les gens de la Serbie. C'est d'abord le trafic d'arme, les braquages ou encore la prostitution." L'archiprêtre tempère et estime qu'il y a aussi des supporters violents à Paris, qui lui "font un peu peur" d'ailleurs.

Nous savons qu'il y a des gens dans la tribune Auteuil qui sont aussi comme les supporters ultras de l'Étoile rouge de Belgrade... C'est le même esprit qu'on ne partage pasSlaviša Šanjićà franceinfo

Le père Slaviša Šanjić est supporter du PSG toute l'année, mais mercredi soir il criera "allez l'Étoile rouge !" Même s'il ne se fait pas beaucoup d'illusion sur l'issue du match. "Nos joueurs de Belgrade valent 30 millions d'euros, Neymar et Mbappé valent plus de 400 millions, c'est à dire la totalité des joueurs de Serbie."

L'Archiprêtre attend surtout une "belle atmosphère et un partage". Slaviša Šanjić assure qu'il ne fera pas de prière avant la rencontre, il ira au stade "en civil, sans soutane", et il espère que le match se déroulera sans incidents.