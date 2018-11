INFO FRANCEINFO. "Je paie tous mes impôts en France, sur tous mes revenus" : Kylian Mbappé se défend après sa mise en cause dans les "Football Leaks"

Le footballeur parisien a répondu aux questions de Jacques Vendroux jeudi soir.

"Je tiens à préciser que je paie tous mes impôts en France, sur tous mes revenus" a assuré Kylian Mbappé à la suite des révélations de Mediapart, lors d'un entretien exclusif avec Jacques Vendroux pour franceinfo jeudi 8 novembre.

"C'est faux", a-t-il répondu à la question sur Mediapart qui laisse entendre qu'il aurait demandé au PSG de payer ses impôts.

"Il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations"

"Je n'aime pas trop parler de ce sujet mais vu que vous m'en parlez, je vais en parler. Je tiens à préciser que je paie tous mes impôts en France, sur tous mes revenus. On a annoncé différentes choses mais pour moi, le plus important c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi même et poursuivre ma progression. Et j'ai choisi le Paris Saint-Germain tout naturellement."

"Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et tout ce que j'ai fait, même si il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles", poursuit Kylian Mbappé. "Ce qui me fait rire un peu, c'est que Mediapart est à la base [un] site qui dénonce les irrégularités dans le football, sauf que tout ce que j'ai fait est en règle. Donc je ne comprends pas."

Sur les accusations de fichage ethnique dans les recrutements au PSG, Kylian Mbappé n'a pas souhaité s'exprimer.