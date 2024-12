"Il est important de ne pas quitter le Parc" : le président du Collectif Ultras Paris souhaite que le PSG reste au Parc des Princes

Le président du Collectif Ultras Paris a rappelé son attachement pour que le PSG reste dans la capitale au Parc des Princes, jeudi 5 décembre, dans le podcast 100% PSG le mag de France Bleu Paris. "On va continuer à discuter, pousser tout le monde à discuter et on n'arrêtera pas", tranche Romain Mabille qui s'exprime rarement. "On ira jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire pour se trouver une solution, pour essayer d'aider les gens à en trouver une", assure-t-il alors que les discussions entre le club et la ville de Paris sont au point mort depuis deux ans à propos de la question du stade.

Une déclaration qui "attriste"

Les deux parties ne s'adressent plus la parole et campent sur leur position. Le PSG veut toujours acheter le stade mythique tandis que la mairie refuse de vendre l'enceinte. Il y a quelques jours dans une émission sur RMC, Nasser Al Khelaïfi, le président du PSG, a fait un pas de plus vers un départ. "J’aime beaucoup le Parc des Princes. Tout le monde l’aime. Si je décidais avec mon cœur, on ne partirait pas", a-t-il expliqué. "Mais aujourd’hui, je constate que tous les autres clubs européens ont des stades de 100 000, 90 000 ou 80 000 places. On en a besoin, sinon, on est mort ! On a besoin de partir".

Cette interview a été peu appréciée par les supporters du club. Romain Mabille a partagé sa déception sur France Bleu Paris : "Forcément que cette déclaration nous attriste, on est amoureux du PSG et on voit que publiquement le président du club prend position pour partir. Mais ce n'est pas pour ça que ça va mettre un froid avec lui".

"On doit tous se mobiliser"

Le président du Collectif Ultras Paris réaffirme sa détermination : "Les supporters entendent bien faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer les choses. Pour nous, c'est un sujet primordial (NDLR, rester au Parc). Mais attention, on n'est pas contre la mairie. On n'est pas contre Anne Hidalgo ou le club. Le sujet est sérieux et pour nous le plus important, c'est que tout le monde rediscute et que les solutions possibles soient posées sur la table". Cette interview sur France Bleu Paris intervient deux jours après la publication par le principal groupe de supporters du PSG d'un communiqué rappelant son souhait que le PSG reste au Parc des Princes.

Le CUP compte se mobiliser "pacifiquement" mais "fermement", selon Romain Mabile : "Il y a débat entre ceux et celles qui veulent rester et une minorité qui se dit prête à accepter de partir du Parc des Princes." "Si on savait que c'était foutu à 100% (et donc que le PSG va partir du Parc des Princes), on serait résignés et pas contents. Mais là, nous, on sait que c'est vraiment possible de rester au Parc des Princes, que c'est possible de l'agrandir, de le rénover. Donc c'est pour ça que nous devons nous mobiliser, des plus jeunes aux plus anciens, aux supporters historiques : on doit tous se mobiliser ! Le Parc des princes, ça fait partie intégrante de l'histoire du PSG et pour nous, il est important de ne pas quitter le Parc."