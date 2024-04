Home-jacking du gardien du PSG Donnarumma : trois personnes mises en examen notamment pour "vol en bande organisée avec arme"

Trois personnes ont été mises en examen vendredi 12 juillet dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du domicile parisien du gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma en juillet 2023, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris.

Les trois individus ont été mis en examen pour "vol en bande organisée avec arme", "arrestation", "enlèvement et séquestration en bande organisée", et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime". Ces trois personnes ont été placées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, vers 3h, une équipe de quatre personnes avait pénétré dans l'appartement de l'international italien, sur l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de la capitale. Sous la menace d'une arme, ils avaient séquestré le gardien et sa compagne et les avaient violentés. Les cambrioleurs avaient dérobé montres, bijoux et maroquinerie de luxe avant de prendre la fuite. Le préjudice a été estimé à environ 500 000 euros.