Football : une rémunération de 630 millions d'euros sur trois ans pour Kylian Mbappé ? Le PSG dément et pointe un article "sensationnaliste"

Le journal Le Parisien révélait dimanche les détails du nouveau contrat de l'attaquant du club parisien, le présentant comme le plus lucratif de l'histoire du football.

Des chiffres à donner le tournis, puis le démenti. Le Paris Saint-Germain, via un communiqué transmis à l'AFP, a balayé lundi 24 octobre les chiffres avancés par Le Parisien dimanche au sujet des émoluments de Kylian Mbappé [article payant]. D'après le quotidien, l'attaquant français a prolongé pour un montant de 630 millions d'euros bruts, étalés sur trois saisons, ce qui lui vaut de qualifier le bail de "contrat du siècle". "Le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués" clame l'actuel leader de Ligue 1.

Après les rumeurs d'envies de départ du natif de Bondy juste avant le match contre Benfica le 11 octobre, c'est la révélation de son salaire qui agace cette fois le club, qui dénonce un "article sensationnaliste", deux jours avant la cinquième journée de la C1, contre le Maccabi Haïfa. "Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaires. Chacun au club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain (mardi)."

Malheureusement, il est sorti encore quelque chose. Là au moins on n'aura le privilège de ne pas être surpris demain au réveil. Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse

Interrogé en conférence de presse lundi, l'entraîneur Christophe Galtier a également refusé de se livrer au moindre commentaire, insistant sur son souhait de se concentrer sur le sportif. "Vous savez très bien que le club a communiqué, s'est agacé le technicien en conférence de presse, bien moins badin que sur le sujet des déplacements du PSG en jet privé. C'est de l'extra-sportif, ça ne me concerne pas du tout. Je suis concentré sur la compétition, la gestion de mon groupe et sur l'importance du match de demain."

️ Conférence de presse de Christophe Galtier et Fabian Ruiz avant Paris Saint-Germain - Maccabi Haïfa https://t.co/ofwm9AuA6A — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 24, 2022

Le Parisien évoquait ainsi un accord scellé en mai entre le club parisien et Kylian Mbappé, portant sur un salaire de 72 millions d'euros bruts par an, soit six millions bruts par mois, 2,7 nets après impôts. Mbappé aurait aussi touché une prime à la signature de 180 millions d'euros bruts, ainsi qu'une prime dite de fidélité, touchée à chaque fin de mercato estival si le joueur ne quitte pas la capitale. Une prime progressive, passant de 70 à 80, puis 90 millions d'euros bruts chaque été.