Football : qui pour racheter Messi au Barça ? Les pronostics de Jérôme Alonzo

Le footballeur argentin a fait savoir qu'il souhaitait quitter le club catalan. Mais qui a les moyens de le racheter ? Le consultant foot de Radio France ne voit que quatre possibilités, dont trois en Europe.

Après l'annonce de la volonté du footballeur argentin Lionel Messi de quitter unilatéralement le FC Barcelone où il est arrivé à l'âge de 13 ans, le consultant de Radio France, Jérôme Alonzo, imagine que "peut-être que c'est un trop-plein, une accumulation de choses qui lui font dire que c'est le bon moment pour tenter l'aventure ailleurs", mercredi 26 août sur franceinfo.

Quel club de football aura les moyens de se payer Lionel Messi ?

Ça, c'est la vrai question parce qu'en Europe il n'y en a pas beaucoup. La close de son transfert est ahurissante - 700 millions d'euros - ce ne sera évidemment pas le prix demandé. Je pense qu'un transfert autour de 100 ou 150 millions d'euros devrait pouvoir se faire. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un salaire qui est énorme et sur ça, en revanche, les concessions seront plus dures. Je pense qu'un club ne peut pas s'offrir Lionel Messi à moins de 40 ou 50 millions d'euros par an. Je ne vois que trois clubs en Europe, les deux de Manchester et le PSG.

Manchester United veut se reconstruire, est un stade mythique, un club mythique, qui a les moyens et qui a la puissance financière pour le faire. Manchester City évidemment a les fonds pour le faire. Et dans l'absolu le PSG a aussi les fonds pour le faire.Jérôme Alonzo, consultant foot de Radio Franceà franceinfo

Il y aurait embouteillage de talents au PSG mais Neymar qui retrouve Messi, ça aurait de la gueule. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, une destination plus inattendue comme les États-Unis. De grosses franchises se montent là-bas, sous le soleil de la Floride par exemple. Là-bas, il y a beaucoup beaucoup d'argent. Où qu'il aille, j'ai hâte de voir ça.

Pensiez-vous que Lionel Messi puisse quitter le Barça si tôt et si soudainement ?

Honnêtement, je n'y croyais pas. On a eu le débat depuis la défaite contre le Bayern Munich [8 à 2 en quart de finale de la Ligue des champions à la mi-août] mais justement on pensait que lui allait, la déception passée, se porter garant de la reconstruction du Barça, son club, son Barça, avec encore deux, trois, ou quatre belles années à venir, en homme de la reconstruction. Mais on n'est pas dans sa tête. Peut-être que c'est un trop-plein, une accumulation de choses qui lui font dire que cette fois-ci c'est le bon moment pour tenter l'aventure ailleurs et pour montrer aussi aux yeux du monde entier qu'il peut être un joueur extraordinaire ailleurs qu'au Barça.

Est-ce un choc pour le Barça ?

Lionel Messi a tout apporté à ce club et il a porté ce club sur ses épaules à des périodes où il n'y avait que lui qui montrait la voie, qui avait envie, qui avait des idées. Le Barça avait déjà une renommée mondiale mais il a apporté la suprématie mondiale au club et puis aussi la magie. Johan Cruyff et Lionel Messi, ce sont deux joueurs du Barça qui ont marqué l'histoire du football. Moi je suis très excité par le départ de Lionel Messi.