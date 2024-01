Football : Nasser Al Khelaïfi, le président du PSG, confirme avoir "un accord" avec Kylian Mbappé

"Je ne vais pas cacher que je veux que Kylian [Mbappé] reste. Le meilleur joueur au monde c'est Kylian, et le meilleur club pour lui, c'est Paris". Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a profité d'une interview à RMC pour réaffirmer sa volonté de voir la star rester dans la capitale. Des déclarations qui interviennent huit jours après l'ouverture du mercato hivernal, qui a ouvert au joueur la possibilité de négocier avec n'importe quel club en vue de la saison prochaine.

Au club depuis l'été 2017, Kylian Mbappé est en fin de contrat le 30 juin prochain. S'il ne prolonge pas d'ici l'été, il pourra s'engager ailleurs sans que le PSG ne récupère la moindre indemnité de transfert. L'inquiétude est de mise mais le joueur avait déclaré à l'issue du Trophée des champions qu'il avait, depuis l'été, "un accord" avec son président. "Peu importe [sa] décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir", avait détaillé Mbappé en zone mixte.

Le dossier du Parc des Princes évoqué

"On a un 'gentleman agreement' et ce n’est pas une question d’argent. Je ne veux pas révéler ce qui est dans cet accord, mais il y a un accord", a confirmé Al-Khelaïfi, mardi 9 janvier, dans l'émission "Rothen s'enflamme". Après des années de feuilleton et de faux-départs en direction du Real Madrid, le président du PSG a souhaité tempérer la situation.

🔴 "Le meilleur club pour Kylian, c'est Paris" : Nasser al-Khelaïfi s'exprime sur le dossier Mbappé sur RMC dans @Rothensenflamme.https://t.co/vxiKZYjpxn pic.twitter.com/Gd7Hh78vca — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2024

"Il a le meilleur centre d'entraînement du monde (le nouveau Campus PSG), le meilleur entraîneur au monde (Luis Enrique). Chaque année, il joue la Ligue des champions à coup sûr. Au minimum on est en huitièmes, quarts de finale, voire demi-finales ou finale. On est là avec les grands clubs", a-t-il insisté tout en demandant aux médias de "laisser Kylian [Mbappé] tranquille".

Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour louer le travail de son coach et de son directeur sportif Luis Campos, mais aussi pour réaffirmer sa position dans le dossier du rachat du Parc des Princes : "C'est le meilleur stade au monde, mais les supporters ont besoin de plus grand, de plus près du terrain". "Honnêtement avec la Ville, je veux le respect, on ne l'a pas eu, ça fait très mal car on a fait de bonnes choses", a-t-il poursuivi en référence aux mauvaises relations ces derniers mois avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a refusé de vendre le stade. Alors que le PSG a renoncé à candidater au rachat du Stade de France, la Mairie de Paris a proposé de son côté une reprise du dialogue sur l'avenir du Parc, évoquant la possibilité d'une vente ou d'un bail très longue durée.