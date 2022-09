Football : la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, tance publiquement Christophe Galtier après sa réponse ironique sur les trajets en jet privé de son équipe

C'est une petite pique qui fait beaucoup de remous. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a repris de volée l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, lundi 5 septembre au soir, après sa réponse ironique sur les trajets en jet privé de son équipe, qui avaient provoqué une polémique sur les réseaux sociaux la veille.

"M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?", a-t-elle écrit sur Twitter, interpellant le compte du PSG et le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune.

Interrogé sur l'usage d'un jet privé pour le déplacement à Nantes ce week-end, alors que le trajet se fait en moins de deux heures en train, Christophe Galtier a répondu avec sarcasme qu'il était "en train de voir" si les joueurs pouvaient "se déplacer en char à voile." Une sortie qui a déclenché un fou rire de Kylian Mbappé, assis à ses côtés, mais qui fait grincer des dents au sein même du club.

Il y a des moyens plus nobles de valoriser le char à voile… Utilisez votre influence hors du commun pour que s’engage la transition écologique. #Galtier https://t.co/QH3ZcGpKsd — Olivier Faure (@faureolivier) September 5, 2022

D'autres réactions sont venus de responsables politiques de gauche. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, y est allé de son tweet : "Il y a des moyens plus nobles de valoriser le char à voile... Utilisez votre influence hors du commun pour que s'engage la transition écologique." Tout comme la députée de la France Insoumise Clémentine Autain, qui dénonce "les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle". "Cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante", a-t-elle ajouté. La Maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est elle aussi exprimée sur le réseau social et n'a pas caché son indignation : "Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ???"