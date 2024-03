Football : derrière le cas Kylian Mbappé, une stratégie collective... Comment Luis Enrique a renforcé et réinventé le turn-over au PSG

Un quatrième match en 12 jours. Le PSG reprend son parcours en Coupe de France, mercredi 13 mars, avec la réception de Nice en quarts de finale (à 21h10 en direct sur France 3 et france.tv). Traditionnellement, cette compétition est celle choisie par les coachs du club de la capitale pour faire tourner et permettre aux cadres de s'économiser. Mais cette fois, Luis Enrique ne semble pas prendre la même direction.

Tous remplaçants contre Reims dimanche, Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé ont déjà pu souffler en Ligue 1, où le PSG fait cavalier seul. Leader avec 10 points d'avance sur Brest malgré trois matchs nuls consécutifs, le champion en titre est dans un fauteuil. Sans doute une raison pour le coach espagnol de privilégier la Coupe de France, un trophée qui a échappé au club lors des deux éditions précédentes.

Luis Enrique veut "20 titulaires"

"On a subi contre eux notre seule défaite en championnat. Jusqu'à il y a cinq semaines, Nice était notre adversaire direct pour gagner la Ligue 1. C'est un match très motivant", s'est projeté Luis Enrique en conférence de presse d'avant-match, mardi. Pour le moment, difficile de critiquer sa stratégie. Son PSG est sur une autoroute vers le titre de champion de France, peut encore gagner la Coupe de France et est toujours en lice en Ligue des champions.

Malgré le tourbillon médiatique provoqué par sa gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé depuis la révélation de son départ à l'issue de la saison, alimenté d'ailleurs par son attitude conflictuelle à l'égard des médias, Luis Enrique fait ce qu'il lui était demandé : lancer une nouvelle ère après des années d'échecs et une lassitude devenue pesante. Qui dit changement d'ère dit changement de stratégie, de vision et de prisme.

En début de saison, la veille de Lyon-PSG en septembre, le technicien avait prévenu : "Je veux 20 titulaires, pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n’existe pas". L'Asturien n'est pas du genre à aligner la même équipe qui gagne match après match et de faire des retouches quand un dysfonctionnement apparaît, à l'image de son prédécesseur Christophe Galtier.

Mbappé plus préservé que sanctionné

Depuis le début de la saison, il effectue en moyenne 4,3 changements entre deux 11 de départ avec une tendance à la hausse depuis le début de l'année 2024 (5,6). De quoi impliquer plus de joueurs. Ils sont 19 à avoir connu au moins une titularisation cette saison, soit déjà un de plus que l'an passé avec 15 rencontres de moins au programme. Surtout, le temps de jeu est moins accaparé par les têtes de gondole et bien plus réparti. En 2023-2024, seuls deux joueurs ont débuté au moins 80% des matchs du PSG (Mbappé 86% et Donnarumma 84%), contre six sur la totalité de la saison 2022-2023 (Donnarumma 96%, Ramos 84%, Marquinhos 82%, Messi 82%, Mbappé 80% et Vitinha 80%).

Evidemment, la situation nouvelle de Kylian Mbappé, qui n'a disputé que 155 minutes sur 450 possibles lors des cinq derniers matchs de son équipe, a accaparé toute la lumière médiatique. Honnête mais pas moins provocateur, Luis Enrique s'était justifié en disant vouloir "s'habituer à jouer [sans lui]". L'Espagnol a donné un autre élément de réponse à la réduction du temps de jeu de son joueur mardi.

"On étudie chaque petit détail pour chaque joueur au quotidien. Tous les matchs sont importants, mais il faut contrôler le temps de jeu des joueurs, en particulier pour ceux qui sont très explosifs comme Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé. Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques", a-t-il expliqué en conférence de presse. Force est de constater que les calculs sont bons.

En dehors du premier match de la saison, manqué car écarté par le club pour son refus de prolonger, il ne s'est pas passé un match sans que le nom de Kylian Mbappé ne soit inscrit sur la feuille de match. Il n'a connu aucun pépin physique, même quand sa cheville a largement tourné sur le tacle violent du Brestois Lilian Brassier en février. Même chose pour Ousmane Dembélé pourtant abonné à l'infirmerie du côté de Barcelone. Ce dernier a été parfois préservé et n'a jamais manqué deux rencontres consécutives.

Plus de gestion, moins de blessures

Au total, seuls trois joueurs réguliers ont contracté une blessure musculaire qui leur a fait manquer plusieurs rencontres cette saison : Marquinhos, Lee Kang-In et Marco Asensio. En prenant soin de ne pas compter encore une fois les blessures osseuses, par nature impondérables, ils ont été 10 dans ce cas l'année passée (Kimpembe, Mendes, Hakimi, Mukiele, Danilo, Ruiz, Verratti, Sanches, Mbappé et Messi).

Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad, avait identifié un autre avantage au contrôle du temps de jeu de Kylian Mbappé et l'avait appris à ses dépens. "S'il joue, il sera encore plus frais", avait-il déclaré entre sa sortie contre Monaco et le doublé inscrit par "Kyks" en huitième de finale retour de Ligue des champions. Malgré le battage médiatique provoqué par ses récentes sorties et entrées en jeu, Mbappé reste le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Et il a joué davantage que la saison passée à date (2 836 minutes à ce jour contre 2 574 au 11 mars l'an dernier) en disputant un match de moins que la saison passée.

Parmi les joueurs stars du foot européen, il est même celui qui affiche le plus haut ratio de matchs disputés en intégralité quand il n'est pas indisponible (81% - mieux qu'Erling Haaland ou même Harry Kane). Son statut de vice-capitaine n'a jamais été remis en question non plus. De quoi tempérer l'idée d'un affront ou d'un déclassement du meilleur buteur de l'histoire du PSG, qui ne fait que découvrir une nouvelle gestion de son temps de jeu qui pourrait même s'avérer bénéfique pour l'équipe de France en vue de l'Euro 2024, voire des Jeux olympiques de Paris.