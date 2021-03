Football : les domiciles d'Angel Di Maria et de la famille de Marquinhos cambriolés pendant le match du PSG

Une soirée cauchemardesque pour le PSG. Le Paris Saint-Germain a été battu chez lui par Nantes (2-1), dimanche 14 mars, et deux de ses joueurs ont été victimes de cambriolages. L'Argentin Angel Di Maria a été victime d'un cambriolage à son propre domicile, a indiqué le club, et le Brésilien Marquinhos à celui de son père qui gardait ses deux filles, selon une source policière à France Télévisions.

Deux hommes encagoulés ont fait irruption dans la maison du père de Marquinhos, à Chatou (Yvelines) vers 20h30 et auraient frappé le père du joueur. Ils seraient repartis essentiellement avec des sacs de luxe, indique cette même source. "Personne n'a souffert et tout le monde va bien, plus de peur que de mal", a réagi l'équipe du joueur dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, est même venu parler pendant le match avec l'entraîneur, Mauricio Pochettino, pour faire sortir du terrain Angel Di Maria après avoir pris connaissance d'un cambriolage à son domicile. "Ce n'est pas une excuse, mais il y a eu une baisse d'énergie inhabituelle, a expliqué l'entraîneur argentin. Oui, on a parlé avec les joueurs, mais pas de ce qui s'est passé footballistiquement".