Foot : la "saison du PSG est bonne", assure Luis Enrique qui évoque des problèmes "positifs car on peut les surpasser"

Un optimiste dans la tempête ? Les résultats du PSG ces dernières semaines inquiètent. En difficulté en Ligue des champions, avec quatre matchs sans victoire et une qualification pour la phase finale remise en cause, et sur un match nul contre Nantes en Ligue 1, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a affirmé, jeudi 5 décembre, que la "saison reste très bonne" et que "les problèmes sont positifs".

"On a commis des erreurs au niveau des performances en Ligue des champions mais c'est une bonne saison. Nos problèmes sont positifs car on peut les surpasser. Ces résultats ne correspondaient pas à ce que je voyais sur le terrain", a expliqué le technicien en conférence de presse, à la veille du déplacement en Ligue 1 chez le promu, Auxerre.

"J'espère que ces joueurs me convaincront qu'ils méritent de jouer"

L'Espagnol a balayé les rumeurs de tension avec ses joueurs en parlant d'un "vestiaire (...) magnifique. Il est exceptionnel, il y a de la qualité humaine et professionnelle. Je ne vais pas répondre aux rumeurs et aux mensonges. L'équipe est magnifique et je n'ai rien à rajouter". Il a écarté, comme à son habitude, tout désir de justifier son travail ou ses choix : "Cela fait 30 ans que je suis comme je suis, j'essaye d'être honnête dans mon travail. La version de moi-même me plaît."

Questionné sur le futur mercato hivernal, Luis Enrique a affirmé que le club était "ouvert pour améliorer l'effectif mais si on n'est pas sûrs d'améliorer l'équipe, on ne le fera pas. C'est un marché particulier et les grands joueurs sont déjà dans leur compétition".

Quant à certains joueurs privés de temps de jeu, comme Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, le technicien n'écarte rien pour le mercato : "C'est une période difficile pour tout le monde car il faudra voir les besoins au niveau des achats et évaluer les joueurs qui voudront partir. Mais jusqu'au bout, j'espère que ces joueurs me convaincront qu'ils méritent de jouer", a-t-il répondu.