Foot : "Ce n'est pas l'achat d'un joueur" qui va régler les problèmes du PSG, rétorque Luis Enrique face au problème d'efficacité de son équipe

Si le PSG est la deuxième équipe qui tire le plus en Ligue des champions (84 tirs), les Parisiens marquent peu (3 buts) et manquent de solution en pointe.

Un manque d'efficacité criant, un parcours compliqué en Ligue des champions, mais pour Luis Enrique, interrogé en conférence de presse, vendredi 8 novembre, il n'est pas question de recruter lors du prochain mercato d'hiver. "Non je ne manque pas de joueurs, a-t-il affirmé, à la veille du déplacement du PSG à Angers en Ligue 1.

"On manque d'efficacité en Ligue des champions c'est vrai, nous sommes en dessous de notre niveau", a tout de même reconnu l'Espagnol, en référence aux nombreuses occasions que s'est procuré le PSG contre l'Atlético (défaite 1-2), le PSV Eindhoven (1-1) et Gérone (victoire étriquée 1-0). Le PSG a aussi perdu contre Arsenal (2-0). "Il y a un blocage, oui, parce que les chiffres en championnat et en Ligue des champions sont différents", a-t-il poursuivi, alors que les Parisiens sont premiers du championnat (26 points) à six unités de leurs poursuivants. "Mais ce n'est pas juste appuyer sur un bouton 'marche/arrêt', ce n'est pas l'achat d'un joueur" qui va régler ce problème, a estimé Luis Enrique.

Avec quatre points en quatre rencontres (25e sur 36), "nous avons une situation très délicate en Ligue des champions mais il faut l'accepter, on va essayer de sortir de ce problème avec nos propres ressources", a souligné le coach.