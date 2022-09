Fair-play financier : sanctions limitées pour le PSG, l'OM et Monaco

L'UEFA a infligé vendredi des sanctions financières limitées au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille et à l'AS Monaco, pour avoir transgressé les règles comptables du fair-play financier, en convenant avec eux d'un plan de redressement sur trois saisons.

Le PSG devra s'acquitter de 10 millions d'euros et l'Olympique de Marseille et l'ASM de 300 000 euros d'amende chacun, des montants susceptibles de monter respectivement à 65 millions et à 2 millions d'euros s'ils ne respectent pas leurs engagements d'ici la saison 2025-26, indique l'instance européenne dans un communiqué.

Les trois clubs français figurent parmi huit formations, qualifiées en 2021-22 pour les compétitions européennes et soumises à ce titre au fair-play financier, dans le viseur de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA.

L'AS Rome a ainsi écopé de 5 millions d'euros d'amende "inconditionnelle", c'est-à-dire indépendante de ses efforts ultérieurs pour assainir les comptes, l'Inter Milan de 4 millions d'euros, la Juventus Turin de 3,5 millions d'euros, l'AC Milan (fraîchement racheté par le fonds américain Redbird) de 2 millions d'euros et Besiktas de 600.000 euros.

Si les quatre formations italiennes et le club turc n'atteignent pas les objectifs définis avec l'ICFC, ces montants grimperont à 35 millions d'euros pour l'AS Rome, 26 millions d'euros pour l'Inter Milan, 23 millions d'euros pour la Juve, 15 millions pour les Rossoneri et 4 millions pour Besiktas.

