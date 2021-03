DIRECT. "Terminada la remontada" ? Suivez et commentez avec nous le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Barcelone

Beau travail d’élèves de 4eme de mon collège contre le harcèlement... les délégués passent vendredi dans les classes de 5ème pour expliquer leur démarche, leur analyse du phénomène et proposer des solutions aux plus jeunes ! Avec un mot d’ordre : parlez-en !!! Ils offriront ces flyers qui ont gagné le concours « des flyers contre le harcèlement » aux plus jeunes... Nous pouvons être fiers de leur prise de conscience et de leur engagement pour mettre fin aux harcèlements !