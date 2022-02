DIRECT. PSG-Real Madrid : Paris joue déjà sa saison en 8e de finale aller de la Ligue des champions... Suivez le match avec nous dès 21 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Lionel Messi, ex-figure du Barça, retrouve le Real Madrid, une de ses victimes préférées, avec 26 buts et 14 passes décisives en 45 matchs. Mais aucun depuis mai 2018, tweete un journaliste de The Athletic.

: Alors que les spectateurs des tribunes latérales se sont attendre, les supporters les plus fervents de la tribune Auteuil se chauffent la voix avant la rencontre, tweete notre journaliste sur place.

: Bonsoir. Paris SG 3 - 0 Real Madrid

: Re bonjour Pierre ! Je vois dans le marc de café 3-2 pour le Real Madrid 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

: 4-1 comme lors du plus beau match de 1993

: Allez 3-2 le Real !

: Mon pronostic 3-1 pour le PSG il faut y croire l important n est pas que de participer mais de gagner ce soir

: 2-0 pour le Real

: Je ne fais pas de pronostic, mais je souhaite ardemment une défaite ce soir et une non qualification du club qatari pour la suite de la compétition.

: Bonsoir Pierre et bon courage !Je mise sur un 4 à 3 pour Paris

: Et pendant ce temps, le kop des supporters madrilènes chante à la gloire de Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre le Real Madrid en fin d'année. L'attaquant parisien est un grand fan de Cristiano Ronaldo, époque madrilène, et avait même fait un essai au sein du club "merengue" quand il avait 14 ans.

: Salut à tous mon prono est 3-0 pour le Real et j'espère que Karim va mettre le feu 🔥 ce soir au parc des Princes ... Go go Madrid . Bonne soirée 😀

: Si Didier Deschamps sera présent en tribune, David Beckham, qui a porté le maillot des deux clubs (mais bon, qui a plus marqué de son empreinte un club que l'autre) a décliné l'invitation. Il s'en explique dans une interview au site du club parisien : "Regarder deux clubs où j’ai joué s’affronter, ça aurait été excitant et spectaculaire, mais pour être honnête, je préfère être chez moi devant ma télé. Comme ça, je pourrai célébrer chaque but, peu importe qui marque."

: @Riley Merci de vous inquiétez, j'ai bu beaucoup de café et je suis allé faire une belle promenade sous le soleil de Paris cet après-midi ;-)

: 🤔 Pierre, vous tournez à combien de litres de café ?J’ai suivi le relai H du biathlon avec vous ce matin (7h30) et vous aller tenir le fort jusqu’à la fermeture du live. Vous avez pris le temps d’une bonne sieste ?En au-delà de mon inquiétude à votre égard, j’espère que le PSG va gagner 3-1

: Bonsoir aux marseillais de la rédaction, je vais me faire des amis ce soir : je mise sur une victoire du PSG 2 à 1, avec un but de Mbappé et un de Messi (qui va se rappeler aux bons souvenirs des madrilènes). Bon match à tous !

: Pierre, vous venez de dire que nous ne sommes pas sûr que les français gagnent... Mais étant donné qu'il y a au moins un joueur français dans chaque équipe encore en lice en LDC, c'est un peu raté :/

: Faut-il s'attendre à une orgie de buts entre le PSG et le Real ? Méfiance ! Le club de la capitale a tendance à ralentir le tempo des matchs pour produire de brèves accélérations en misant sur la vitesse de Kylian Mbappé. En face, le Real Madrid procède de la même manière, et a tendance à ne pas chercher à emballer les matchs, pour transpercer l'adversaire grâce à la patte de Toni Kroos comme rampe de lancement.

: Un journaliste vient de simuler le match sur le jeudi vidéo Football Manager si ça peut vous aider à vous déterminer dans votre pronostic. Je crois que tous les supporters parisiens signeraient pour ce résultat.

: La composition des deux équipes vient de tomber, et comme attendu, c'est le gardien italien Gianluigi Donnaruma qui gardera les cages parisiennes. Neymar prend bien place sur le banc.

: Le camarade Andrea La Perna, que nos lecteurs connaissent bien, se trouve au Parc des Princes, et rappelle quelques souvenirs des parcours récents du PSG en Ligue des champions. N'hésitez pas à lui poser des questions, je les lui relaierai.

: Depuis que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Zinedine Zidane sont partis, ça vaut quoi le Real Madrid ? Ne vous arrêtez pas à ce simple constat, la "Maison Blanche" demeure une institution du foot européen, comme en témoigne sa place dans le dernier carré la saison dernière. Notre camarade de franceinfo sport Andrea La Perna vous présente l'adversaire du soir.









(JOSE BRETON / NURPHOTO)



: Bonsoir Pierre, Une chose importante.. les buts à l'extérieur ne comptent plus "double ",donc une victoire même 3/2 est la même chose qu'une victoire 1/0..vous me suivez..

: Pour les pronos, je me lance. Je vois bien le Real battre PSG 2-1. D'abord, ça me ferait plaisir (je déteste le PSG - et aussi l'OM), et surtout, je n'aime pas les matchs nuls (sans but).

: @Sym Voilà les pronostics de la rédaction (bourrée de supporters marseillais ce soir, c'est un hasard du planning). Par ordre du plus pessimiste au plus optimiste : Jérôme Comin annonce un succès madrilène 12-4, mais on sent qu'il est supporter de l'OM ; Mounir Belhidaoui, qui lui aussi a l'Ohème dans le cœur, annonce une victoire de Karim Benzema et des siens 2-1, Vincent Matalon (un autre supporter de l'OM) mise sur un nul 2-2, quant à moi, je vois un succès parisien 2-1, David Perrault revient du futur et nous annonce un 3-2 pour Paris, et Benoît Jourdain, qui a mis son maillot de Lionel Messi sous un pull blanc en laine du plus bel effet, mise sur un 4-1 pour le club de la capitale.

: Hello Pierre, vous êtes donc infatigable pour nous proposer cette couverture sportive sur tous les fronts ? Au plaisir de partager ces moments avec vous ! Et avec toute la rédaction bien sûr ;)Et bien qu'il soit trop tôt pour les pronos, rêvons un 2-0 parisien ;)

: Le joueur de 32 ans, Younousse Sankharé, ancien milieu de terrain de Guingamp, de Lille ou encore des Girondins de Bordeaux, a trouvé un accord à l’amiable avec Giresunspor pour mettre fin au contrat qui le liait au club turc. Il y a quelques jours, Sankharé avait alerté sur sa situation, dénonçant une mise au ban de l’effectif et des menaces proférées notamment par le président du club, Hakan Karaahmet.

: Bonsoir Pierre, toujours un plaisir de vous savoir aux commandes! Espérons que Mbappé soit aussi précis sur la cible que QFM

: @Natalophobe optimiste Pas de QFM, mais probablement ADM (Angel Di Maria) pour suppléer Neymar sur le flanc de l'attaque parisienne.

: Bonsoir Pierre, vous pensez que QFM sera dans le 11 de départ du PSG ce soir ?? ;o)

: Les compositions des équipes se dévoilent : si Karim Benzema, longtemps incertain, tiendra sa place à la pointe de l'attaque du Real Madrid, Neymar, qui n'a plus joué avec le PSG depuis novembre, prendra place sur le blanc au coup d'envoi de la rencontre.

: Bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous ! Nous allons suivre ensemble un sport où il n'y a ni skis, ni carabine, et où les Français ne sont pas sûrs de gagner une médaille à la fin : le football. Vous l'aurez compris, on va parler PSG-Real Madrid, l'immense affiche des 8es de finale de la Ligue des champions.





: Pour le choc en Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, vous serez accompagnés par l'inénarrable Pierre Godon, qui a préparé ses plus belles punchlines et ses plus beaux jeux de mots pour vous faire vivre cette grande soirée de football. Je l'aurais bien fait, mais bon, "les croisés tu connais..."