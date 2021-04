DIRECT. Ligue des champions : le PSG va trembler contre le Bayern Munich en quart de finale retour. Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Côté Bayern, le milieu de terrain Leon Goretzka, à la musculature qui n'a rien à envier à Florent Manaudou, est finalement forfait, insuffisamment remis de sa blessure au match aller. Co

: Les compositions des deux équipes sont tombées : côté parisien, pas de surprise avec la défense centrale Danilo-Kimpembe, le retour de Paredes au milieu, mais sans Verratti, sur le banc, le petit Dagba sur le côté droit de la défense.

: 0-4 pour le Bayern.. cette fois c est la bonne.

: Je suis supporter parisien, j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie aujourd'hui. Vivement que le match se termine sur un petit 1-1 tranquille

: Bonsoir Pierre.Le Bayern s’avance revanchard et les parisiens ont dans un coin de leur tête les désastres passés.Enfin c’est comme cela que beaucoup d’entre nous voient les choses.Alors un pronostic avec le PSG...

: Bonjour la rédac ! Pas du tout d'accord avec Louis Boy, le PSG va infliger un 8-2 au Bayern ! Leur défense est ultra-lente

: Les bavarois vont être revanchards, je mise sur un 2-0 pour le Bayern.

: Voici vos premiers pronostics. Une tendance se dégage, on devrait voir pas mal de buts. C'est sur l'équipe qui en marquera le plus que vous n'êtes pas d'accord.

: Le bus du PSG a été chaudement encouragé par ses supporters à son départ de l'hôtel, pour se rendre au Parc des Princes.

: Un immense tifo a été déployé dans les tribunes du Parc des Princes. Ça ne remplace par les supporters et ça ne restaure pas l'avantage de recevoir, vu qu'on n'a jamais vu autant de victoires à l'extérieur cette saison. Le PSG reste d'ailleurs sur trois défaites de rang dans son stade, naguère citadelle imprenable.

: Si vous souhaitez suivre séparément le live de Pierre sur PSG-Bayern, c'est par ici. Et pour les allergiques au foot, si vous cliquez sur le hashtag #FOOT au début de ce message, apparaîtra une option vous permettant de masquer les messages à ce sujet.

: C'est l'heure des pronostics de la rédaction : Louis Boy, l'hôte de ce live, prédit un succès du Bayern 5-2. Supporters parisiens, n'hésitez pas à lui dire ce que vous en pensez dans les commentaires :-) A sa décharge, il assume cette prédiction iconoclaste. Je vois de mon côté un nul 2-2 arraché laborieusement par Paris, qui le qualifierait dans le dernier carré. Enfin, Mathilde Goupil envisage un succès 2-1 du Bayern qui qualifierait quand même Paris. J'attends les vôtres dans les commentaires :-)

: Bonsoir Louis, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble pour suivre cette très belle affiche de Ligue des champions, très indécise malgré l'avantage acquis par Paris au match aller (3-2). Bien malin qui prédira le résultat du match, mais une chose est certaine : il ne devrait pas neiger sur le Parc des Princes, on a droit à un grand ciel bleu en région parisienne.





: Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Pierre Godon. Les habitués du live l'auront compris : il vient me prêter main forte pour suivre le quart-de-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich.

: Il est 20 heures, c'est le moment de rappeler les principales informations de ce mardi :



• Le PSG, vainqueur sur le fil du match aller (3-2), conservera-t-il son avantage au retour ? Le club reçoit le Bayern Munich à 21 heures, en quart-de-finale de la Ligue des Champions.





• Jean Castex propose finalement de maintenir les élections régionales et départementales en juin, mais en les décalant d'une semaine, les 20 et 27 juin. Les députés doivent procéder à un vote symbolique ce soir. Suivez notre direct.





•La France suspend "jusqu'à nouvel ordre" tous les vols entre le Brésil et la France, a également annoncé Jean Castex, en raison des inquiétudes autour du variant identifié au Brésil. Une solution sera proposée aux Français actuellement sur place, promet le gouvernement.





• Le laboratoire Johnson & Johnson "retarde le déploiement" de son vaccin en Europe, dans la foulée de la "pause" dans son utilisation annoncée par les autorités sanitaires américaines. Six cas sévères de caillots sanguins ont été recensés aux Etats-Unis chez des personnes récemment vaccinées.



: Un doublé face au Bayern Munich la semaine dernière, un triplé face au Barça… Le jeune prodige du PSG, Kylian Mbappé, n'en finit plus d’affoler les compteurs en Ligue des champions cette saison. A quelques heures du quart de finale retour face au Bayern, france tv sport revient sur les performances du joueur.







(FRANCK FIFE / AFP)

: Selon Bixente Lizarazu, le PSG a fait "un grand pas" vers les demi-finales de la Ligue des champions, "mais ce n'est pas suffisant". Le Bayern "a les armes" pour se qualifier et "va tout tenter jusqu'au bout". "Le pire scénario serait que le Bayern ouvre le score parce qu'évidemment, à partir de là, la pression sera terrible", explique à franceinfo l'ancien champion du monde.

: Kylian Mbappé devrait être très surveillé ce soir par la défense allemande. Après son doublé à l'aller, son triplé face au Barça, il est vraiment l'arme fatale du PSG. Retour en chiffres sur une saison où il affole les compteurs.

: Ultra-dominé mais vainqueur lors du match aller (3-2), le Paris Saint-Germain est en position favorable face au Bayern Munich pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. Une configuration qui n’a pourtant jamais rien garanti au club de la capitale. Voici les conseils de francetv sport pour confirmer l'exploit.

: L'homme d'affaires espagnol Florentino Pérez (74 ans) a été réélu président du Real Madrid pour un sixième mandat, a annoncé le club madrilène cette nuit. Il sera à la tête de la "Maison blanche" jusqu'en 2025. "Une seule candidature a été validée par le comité électoral et en vertu de l'article 40, alinéa E, point 2 des statuts en vigueur du club, D. Florentino Pérez Rodriguez est proclamé président", écrit le club dans un communiqué.

