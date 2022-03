Ligue des champions : Kylian Mbappé va-t-il envoyer le PSG en quarts de finale ? Suivez et commentez Real-PSG avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Magnifique frappe de Karim Benzema des 16 mètres en coin qui oblige Gianluigi Donnaruma à un non moins magnifique arrêt. Le gardien italien n'est pas champion d'Europe pour rien. On assiste pour le moment à une très belle partie, très enlevée, le contraire du match aller qui était assez soporifique. , 27e.

: @Franceinfo Je reviens du futur et sachez que Robin Prudent va vous parler prochainement d'Ukraine, d'Alexis Corbière et de Batman (ce sont deux infos séparées). Donc pas d'inquiétude, même si la dominante de la soirée, c'est le match de foot. J'en profite pour vous dire que si vous préférez les pétrodollars émiratis aux gazodollars qataris, le live de Manchester City-Sporting Portugal est à retrouver ici.

: N'y a t'il que des jeux de balle au pied dans l'actualité immédiate ?

: Le PSG a complètement éteint les vélléités du Real Madrid de mettre le feu à la rencontre. Ce sont clairement les Parisiens qui ont le pied sur le ballon désormais. Et comme en plus, d'autres joueurs ont pris le relais de Kylian Mbappé pour être dangereux (Neymar, à l'instant), c'est le gardien madrilène Thibaut Courtois qui brille de mille feux en ce début de rencontre. , 22e.

: Vous avez dit "Kyky-dépendance" ? En Ligue des champions, l'apport du champion du monde tricolore est indéniable.

: Deuxième percée de Kylian Mbappé sur son aile, deuxième frappe dans un angle fermée renvoyée par Thibaut "Seum" Courtois. On pourra regretter que ni Neymar, ni Messi n'aient jugé bon de se présenter devant les cages pour offrir une possibilité de centre en retrait. , 14e.

: @Abuyair Le Real Madrid va transformer son stade en photocopieuse géante (jugez plutôt sur les photos), une enceinte multimodale qui pourra accueillir des congrès et des concerts en plus des matchs de foot. Pour ce faire, il faut passer par des travaux, et c'est ce que cachent les bâches qui donnent l'impression qu'on est au stade René-Gaillard de Niort un soir de pluie. Rassurez-vous, il y a quand même 60 000 personnes dans les gradins.

: C'est quoi cette bache bleue?

: Que ça fait du bien l'espace d'un moment de défiler l'appli France info et d'y voir, comme avec insouciance, parler de choses légères, fûsse le football !

: La rédaction s'enflamme, et le début de match mérite nos cris et nos encouragements. A l'instant, une percée de Kylian Mbappé conclue par une frappe croisée captée par Thibaut Courtois (le gardien belge connu pour son "seum" en interview d'après-match). Mais attention, le Real est particulièrement dangereux sur l'aile gauche de Vinicius, l'ailier brésilien du Real, un temps présenté comme le nouveau Neymar. , 10e.

: Le Real Madrid, qui avait "garé le bus" devant son but au match aller, se rue à l'assaut des buts parisiens en imposant un pressing très haut d'entrée de jeu. Clairement, ils sont confiants dans leurs capacités offensives, l'adresse de Benzema, la vista de Vinicius et la précision chirurgicale de Kroos et Modric. Même Lionel Messi est contraint de défendre.

: Que le meilleur gagne ! Beau match en perspective

: C'est parti pour cette rencontre. Forcément, la grosse bâche bleue sur la tribune au bord du terrain limite un peu l'impression visuelle. Real-PSG 0-0.

: L'ambiance monte dans le salon télévision de l'hôpital où le match est retransmis. Petite parenthèse bienvenue être les traitements et l'actualité. Pas de pizzas possible mais bon chips et boissons fraîches ! Bon match à tous

: Continuons notre cours d'espagnol : "Somos los reyes de Europa", peut-on lire sur la banderole déployée par le kop madrilène. "Nous sommes les rois de l'Europe", crânent-ils et c'est vrai qu'avec leurs 13 Ligues des champions sur la cheminée du club, ils peuvent toiser de haut le PSG qui ne l'a toujours pas remportée.



On compte sur @Aveyron45 pour nous faire vivre le match depuis son hôpital.

: L'état d'esprit des supporters parisiens là maintenant (pensée pour l'ami Clément Parrot qui m'a demandé hier de ne pas être le chat noir du PSG...).

: Allez petit prono 2-0 pour Paris

: J'espère un 3-1 pour le PSG. Je ne suis jamais très douée aux pronostics mais l'essentiel est que le PSG gagne !

: Absolument. Vous êtes fin prêt pour suivre cette rencontre en notre compagnie (et n'hésitez pas pour les questions bêtes, on est là).

: Petite question bête. Avec la règle du but qui "comptait double a l'extérieur" et qui n'existe plus, est ce que cela veut dire que si le Réal gagne, par exemple 3-2, il y aura prolongation ? Merci Pierre

: Ils n'ont pas lâché l'affaire. Les supporters du Real Madrid ont applaudi le nom de Kylian Mbappé (qu'ils espèrent voir avec le maillot blanc la saison prochaine) et copieusement sifflé ceux de Neymar et Messi, ancien du rival honni de Barcelone.

: A noter que dans la petite coupe d'Europe, Lyon a réalisé une belle opération en s'imposant 1-0 sur le terrain du FC Porto en 8e de finale aller de Ligue Europa. But signé de l'inévitable Brésilien Lucas Paqueta, pas loin d'être le meilleur joueur du championnat cette saison.



Le compte rendu est tout chaud et vous attend ici.









(MIGUEL RIOPA / AFP)



: Comme avec Toni Kroos, moins connu que Karim Benzema, mais pas manchot devant le but non plus...

: 3-1 pour le Real qui reste une très bonne équipe, complète et réaliste... ce qui manque au PSG

: Bon je ne regarde jamais la TV mais le suis le live France Info. 3-0 pour le PSG.

: C’est parti pour mon prono : 1-0 pour le PSG, but en fin de match :) Bonne soirée Pierre !

: Karim Benzema, très discret au match aller car revenant de blessure, pourrait jouer un rôle crucial à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Arrivé en 2009, l'attaquant français a creusé un sacré sillon au sein du club merengue et fête ce soir son 500e match sous le maillot blanc.

: Marseillaise d'adoption, je veux juste voir enfin un BON match de foot....juste pour essayer de se vider un peu la tête.. ça paraît si dérisoire le foot ...mais bon. .🇺🇦⚽⚽

: Bonsoir , comme j'ai dû faire un crochet par la cantine de France Télévisions pour attraper une assiette de nems, ils ont été donnés un peu plus tôt que d'habitude, vous pouvez les retrouver ici. Rappelons que l'auteur du meilleur pronostic gagne une entrée de live à sa gloire.

: Bonsoir C’est quoi les pronostics de la rédaction ?Moi je mise sur un 3-1 Paris Bon match à tous et allez Paris !!!!

: @Qatar Info Alors vous en rajoutez un peu tout de même. Ce sont surtout les médias espagnols qui en ont fait des tonnes sur le pied de "Kyky" (comme la France entière s'était penchée sur la cuisse de Zidane lors du Mondial 2002, souvenez-vous). Le PSG a assez rapidement dédramatisé l'évènement dans les heures suivant le geste maladroit d'Idrissa Gueye.

: Oh tiens alors Mbappé titulaire alors qu’il était proche de l’amputation lundi selon les médias groupies, on nous aurait menti?

: Je pars sur 3-1 pour Paris, qui me fait rater Top Chef, tout comme Robin Prudent !

: Le soir que tous les marseillais attendent chaque année , avec une bonne nuit après, et demain matin à la une des journaux, Neymar en pleurs, Messi regard dans le vide

: bonsoir je vois 2 0 pour le Real doublé de Benzema

: Bonsoir Pierre. Je rentre du boulot avec ma bonne vieille boule de cristal sous le bras... 1-0 pour le Real Madrid. Allez les Bleus 🇫🇷

: On continue une nouvelle salve de pronostics (et je rappelle aux Lyonnais qui grognent dans les commentaires du live qu'un direct du match est à suivre ici).

: Profitons de ce match Real-PSG pour travailler votre espagnol (il en a besoin, vous êtes muy rouillé). Comment dit-on "ambiance de feu" en espagnol ? Indice dans le tweet ci-dessus.

: Petit point sur la forme du moment : le PSG reste sur deux défaites en trois matchs depuis le match aller, il y a trois semaines (dont une masterclass nantaise 3-1), alors que le Real Madrid, en tête de la Liga, a tout emporté sur son passage.

: Voici donc la composition des deux équipes. A noter le retour de Toni Kroos, très incertain, au milieu de terrain du Real Madrid.