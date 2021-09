DIRECT. Ligue 1 : avec Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma titulaires, le PSG veut passer la cinquième face à Clermont

Privé de ses internationaux sud-américains (dont Messi et Neymar), le Paris Saint-Germain (1er) reçoit le Clermont Foot au Parc des Princes, samedi 11 septembre. Sur le papier, le club de la capitale part largement favori. Mais le promu auvergnat, surprenant 3e, n'a toujours pas perdu en 4 matchs, et a décroché un très beau nul à Lyon lors de la 3e journée. Coincé entre la trêve internationale et un déplacement à Bruges en Ligue des champions, ce rendez-vous pourrait bien s'avérer périlleux pour le PSG... Coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain - Clermont à 17h.