DIRECT. Football : regardez la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco

Ce qu'il faut savoir

C'est un nouveau classique du football français. Samedi 31 mars à 20h45, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco vont s’affronter en finale de la Coupe de la Ligue, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Une rencontre choc à regarder en direct sur France 2 et sur franceinfo.

La même affiche qu’en 2017. Les Monégasques ont l'occasion de prendre leur revanche contre des Parisiens qui les avaient battus l'an dernier (4-1), en finale de cette même compétition. L'AS Monaco court après un titre en Coupe de la Ligue depuis son dernier et unique succès, lors de la finale de 2003.

Les joueurs de la capitale largement favoris. Quand le Paris Saint-Germain joue une finale de la Coupe de la Ligue, il gagne à tous les coups. Vainqueur des quatre dernières éditions, le club reste le plus titré de cette compétition, avec sept trophées à son actif. Le PSG sera privé de Neymar, encore en convalescence au Brésil, de Thiago Motta, suspendu, et peut-être d'Angel Di Maria, incertain. Mais le club de la capitale pourra toutefois s'appuyer sur Kylian Mbappé et surtout sur son "Monsieur finale" des coupes nationales, Edinson Cavani, auteur de trois doublés décisifs lors des quatre dernières finales.

Sécurité renforcée. Plus de 41 000 spectateurs, dont 7 500 supporters parisiens et 6 500 supporters monégasques, sont attendus à Bordeaux, où un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour la rencontre. Près de 800 policiers sont ainsi mobilisés dans le centre-ville et aux abords du stade.