DIRECT. Foot : doublé pour le PSG ou énorme surprise pour Rennes ? Regardez et commentez la finale de la Coupe de France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Salma Hayek, l'actrice qui est aussi la compagne de François-Henri Pinault, patron du club breton, vient de poster sur son compte Instagram une photo d'elle en prière... invoquant les dieux du football pour faire gagner son club. Il faut dire que le dernier titre de Rennes remonte à 1971, et que les Bretons ont perdu 3 finales en 10 ans.







: Après Strasbourg en Coupe de la ligue, Rennes va t-il déposséder le PSG de la seule Coupe nationale qu'il lui reste? Strasbourg est avec Rennes!

: Objectivement, 1-0 pour Rennes. Allez les bretons.

: , Tout à fait. Cette année, c'est le club martiniquais de l'Aiglon du Lamentin qui a fait un superbe parcours jusqu'en 32e de finale, chutant face à Orléans.

: Bonsoir, pardon d'avance si c'est une question bête... est-ce que les clubs des DROM-COM participent à la coupe de France? Merci d'éclairer une bretonne parisienne ignare en foot!

: Tout à l'heure, j'ai donné 3-2 pour Rennes @loustic du 29 :-)

: Je me lance en disant que Rennes va l'emporter 2-1 face au PSG. Est-ce-que la rédac pense la même chose que moi?

: Moi mes souvenirs de coupe c'est des défaites (SRFC) ce soir j'essaye d'y croire 😬😬😬 mais ça ne va pas être facile

: Tous en Rouge et noir ce soir. Ramenez la Coupe aux Bretons, allez Rennes, allez ! :) Je mise un petit 2-1 et un double de Ben Arfa !

: Ils aiment le ballon rond, vivent les Bretons, qui ont débarqué en masse dans la capitale avant cette finale de Coupe de France tant attendue. Reportage de France 3.



(FRANCE 3)

: La composition du PSG vient de tomber : Neymar et Mbappé seront titulaires face aux Bretons. En revanche, Edinson Cavani, qui revient à peine de blessure, prendra place sur le banc des remplaçants.

: La Coupe de France, c'est toujours des émotions particulières, rappellent plusieurs journalistes sur Twitter.

: 20 heures. Le point sur l'actu sent la galette-saucisse :-)



H-1 avant la finale de la Coupe de France entre le PSG et Rennes, à suivre en direct et en vidéo sur notre site. Côté tribune, les Rennais sont en force dans leur virage. Côté terrain, le PSG enregistre le forfait de dernière minute de son capitaine Thiago Silva.



: Le vestiaire parisien est prêt à une grosse heure du coup d'envoi de cette finale, et on voit que le n°9 d'Edinson Cavani figure en bonne place. Si l'Uruguayen était titulaire ce soir, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les Bretons.

: Un grand bravo aux jeunes de l'AS Saint-Etienne qui ont remporté la Coupe Gambardella face à Toulouse 2-0.

: Coup dur pour le PSG qui enregistre le forfait de son capitaine Thiago Silva pour cette finale. Ajoutez-y le fait que Kylian Mbappé est incertain et Neymar de retour de convalescence, et l'armada parisienne a un peu moins fière allure pour cette finale.

: Supporters rennais, lisez cet article de France 3 Bretagne. Supporters parisiens, ne le lisez pas.

: @M. Ouvaton Absolument, c'est inscrit à son agenda. Notez que le président était déjà présent l'an dernier pour la finale entre Les Herbiers et le PSG, perpétuant une tradition qui remonte au Général de Gaulle.



Didier Deschamps sera également présent au Stade de France.

: Vous pouvez nous confirmer que E. Macron sera bien présent ce soir au stade de France ?

: Breton de cœur je souhaite une victoire de Rennes, est-ce possible ? Donc 2 à 1 pour Rennes.

: Bonsoir. 4-1 pour le PSG...

: C'est bien Pierre quand vous viendrez en Bretagne vous serez le bien venu!!!👍👍👍je vois également une victoire de Rennes 3-1.

: Je pense que ça va donner un petit 2-0 pour Paris, avec un doublé de Kylian Mbappé.

: Pluie de pronostics dans les commentaires du live avant cette finale de Coupe de France très attendue !

: Pour moi ça sera 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois mal Rennes simposer surtout avec leurs dernières prestations.

: Alors moi je vois un 2 à 1 pour Rennes mais bien sur après prolongation histoire de faire durer le suspens, 😉

: @Un Breton Je mise sur un succès surprise des Bretons 3-2, histoire qu'on ait un maximum de spectacle pour contrebalancer la sinistre finale de Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp.



A vous dans les commentaires :-)

: Bonjour Pierre.vous qui êtes amateur de football votre prono pour ce soir? PSG ou Rennes?

: 18 heures ! L'heure d'un petit point sur l'actualité.



H-3 avant la finale de la Coupe de France entre le PSG et Rennes. Les supporters bretons sont bien arrivés en TGV et les lignes de métro menant au Stade de France doivent résonner au son du biniou. Le match est à suivre sur notre site.

: @Philippe le correcteur Si on était en 1998, vous auriez raison. Mais, depuis, les réformes du foot européen font que la Coupe des Coupes n'existe plus, et que le finaliste de la Coupe de France n'a pas droit à un strapontin européen, et le laisse à l'équipe la mieux classée en championnat.

: On est d’accord, quelque soit le résultat du match, c’est Rennes qui ira en coupe d’Europe des clubs vainqueurs de coupe car le PSG disputera la coupe d’Europe des clubs champions

: C'est terminé au stade Francis-Le-Blé, sur la victoire de face à Lens (2-0), qui rapproche un peu plus les Bretons de la L1 et les Lensois d'une nouvelle saison dans l'antichambre de l'élite. Les Sang et Or pourront s'en vouloir d'avoir gâché des situations intéressantes à cause de leur propre maladresse, mais la victoire des Finistériens est logique.

: L'affiche de la journée n'est pas Brest-Lens (quoique...) mais la finale de la Coupe de France entre le PSG et Rennes. Le TGV spécial affrété pour les supporters bretons vient d'arriver à Montparnasse. France 3 Bretagne était au rendez-vous.

: Brest est une meilleure équipe, l'aboutissement d'un projet de trois ans bâti par Jean-Marc Furlan, quand celui de Lens est plus récent, mais ça fait mal d'être mené 2-0 après une première période très honnête des Sang et Or. La seconde période vient de reprendre, je ne vous cache pas que je prie pour une remontada :-)

: Ici c’est Brest, ici c’est Brest !!! Rouge et blanc, rouge et blanc, ce sont les couleurs, qu’on a dans le cœur !