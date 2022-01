D1 féminine : l'OL arrache la victoire à Montpellier avec un doublé de Griedge Mbock

Eugénie Le Sommer, de retour de prêt aux Etats-Unis, a inscrit son premier but de la saison.

Les joueuses de l'Olympique lyonnais ont souffert samedi à Montpellier (3-2), mais un doublé de Griedge Mbock a permis aux Fenottes de s'imposer et de conserver leur avance en tête de la D1 féminine devant le Paris SG.

Les Lyonnaises ont mené par deux fois, grâce à des buts de Griedge Mbock (5e) et Eugénie Le Sommer (42e), mais elles ont été rejointes sur des réalisations de l'Allemande Lena Petermann (18e, 44e sur penalty). Mbock a finalement arraché la victoire à la 89e minute, à l'affût d'un ballon relâché par la gardienne héraultaise.

Nos Lyonnaises arrachent une précieuse victoire sur la pelouse de Montpellier !!

Lyon met la pression sur le PSG

En tête du Championnat, l'OL compte six points d'avance sur ses dauphines du PSG, en déplacement dimanche (14h45) à Saint-Etienne et qui conservent encore un match en retard à disputer. Kheira Hamaroui a été convoquée dans le groupe parisien, une première depuis le violent guet-apens dont elle a été victime il y a deux mois et demi.

Dans la bagarre pour la troisième place, qualificative pour la Ligue des champions (1er tour), le Paris FC a consolidé ses ambitions en prenant le dessus sur Soyaux (3-1) avec notamment un doublé de l'internationale française Clara Matéo. Fleury, quatrième, n'a pas pu jouer son match contre Dijon, reporté à cause de plusieurs cas de Covid-19.