DIRECT. Foot : le PSG mène 1-0 face à l'OM à la pause en quart de finale de la Coupe de France

: C'est reparti au Parc des Princes, avec la sortie de Kylian Mbappé (sur blessure ?) remplacé par Javier Pastore. Est-ce une nouvelle tuile pour le PSG, qui mène 1-0 contre l'OM ?

: C'est donc la pause, et un PSG au petit trot mène 1-0 face à une équipe marseillaise courageuse.

: Le but parisien fait très très mal à l'OM. Di Maria trompe Mandanda d'une frappe à l'entrée de la surface dans le temps additionnel de la première période. Manque d'agressivité flagrant des défenseurs de l'OM au pire moment ! 1-0 pour Paris juste avant la pause.

: Grosse occasion pour Paris, avec une frappe d'Angel di Maria des 20 mètres déviée du bout des gants par Steve Mandanda en corner. Toujours pas de but dans ce match qui peine à s'emballer, .

: A noter qu'un ralenti nous a montré une main du défenseur marseillais Aymen Abdennour dans la surface, quand il luttait sur un ballon aérien avec le Parisien Thiago Silva. Mais l'arbitre vidéo, qui officie ce soir, n'a pas bronché, pas plus que celui présent en chair et en os sur le terrain.

: Pas beaucoup de rythme dans ce match, et guère plus d'occasions franches. Adil Rami s'est trouvé en possession du ballon à six mètres du but de Trapp, mais avec une forêt de joueurs devant lui. Le défenseur marseillais n'a pu frapper. Côté parisien, on joue à un train de sénateur. , 28e.

: 20 minutes de jeu, et si l'OM tient mieux le choc que dimanche dernier, le club phocéen ne respire pas la sérénité à chaque perte de balle, et pourrait bien se faire punir en contre par les supersoniques attaquants parisiens. , 20e.

: La première grosse occasion est parisienne, une frappe de Yuri Berchiche, le latéral espagnol, qui oblige Steve Mandanda à une belle envolée., 8e.

: S'ils n'avaient pas eu le droit de se déplacer en Ligue 1, des supporters marseillais garniront les tribunes du Parc des Princes ce soir. Ils sont environ 400 à avoir bravé l'hostilité et le froid. Ils ne se privent pas de moquer les dépliants donnés aux supporters parisiens... avec le texte des chants.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné dans un froid polaire, et après un joli tifo de la tribune Auteuil, qui s'est surpassée cette semaine. .

: Chambly en demi-finale !!! Selon le tirage au sort on pourrait avoir un club de National en finale ! C'est fou ! Pour ce soir je vois 3-2 pour Paris.

: Ca passe pour Chambly ! Le club de l'Oise se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Strasbourg 1-0. Maintenant, place à PSG-OM.

: Une statistique qui pique si vous soutenez les Olympiens : la dernière victoire marseillaise face aux Parisiens remonte au 27 novembre 2011. Oui, ça fait presque 7 ans. Cela donne des envies de paris un peu folles à des supporters...

: Bon, et si on parlait foot plutôt que chirurgie ? On a quand même un PSG-OM sur le feu ce soir, avec deux équipes certes remaniées (8 changements côté parisien, une équipe mixte pour l'OM), mais avec on l'espère du suspense ! Vos pronostics sont les bienvenus dans les commentaires. Je penche pour un court succès parisien 2-1.

: @anonyme N'étant pas médecin, je ne me prononcerai pas sur l'utilité de l'opération. Sachez que c'est le médecin de l'équipe du Brésil qui officiera, accompagné du professeur Saillant, une sommité qui a soigné de nombreux sportifs, dont Ronaldo ou encore Michael Schumacher.

: Médicalement parlant c'est du n'importe quoi...! Sans rire ! Il part se faire opérer au Brésil alors que des bien meilleurs chirurgiens sont en Europe ! Ça fait tiquer personne ? Depuis quand opère-t-on des fissures osseuses ?? N'importe quel chirurgien vous rira au nez.

: Concrètement, une opération entraînera une indisponibilité de six à huit semaines minimum. Autant dire que sa saison à Paris est presque finie. Il ne pourrait revenir que pour une éventuelle finale de Ligue des champions.

: On s'y attendait un peu : le joueur brésilien va privilégier sa sélection nationale en cette année de Coupe du monde. En 2014, une blessure en quarts de finale l'avait empêché de défendre ses chances. Cette fois, la fédération brésilienne et son entourage ont mis tout leur poids dans la balance pour que le joyau du foot brésilien ne prenne pas de risque, même pour un 8e de finale retour contre le Real Madrid.

: Le PSG annonce que Neymar, blessé à la cheville, "sera opéré en fin de semaine au Brésil".

: Bonsoir Marie-Violette, bonsoir à toutes et à tous. On prend les mêmes et on recommence, avec un deuxième PSG-OM en trois jours. Si certaines stars parisiennes seront mises au repos, pour cause de blessure (comme Neymar et Marquinhos), on pourrait avoir une confrontation plus équilibrée que l'opposition de dimanche, remportée 3-0 pour le club de la capitale.

: Les joueurs sont de retour sur le terrain à Beauvais, où Chambly affronte Strasbourg pour une place en demi-finale de la Coupe de France. Le score est toujours de 0 à 0 à la 59e minute.

: Toujours pas de but au stade Pierre-Brisson de Beauvais... Les joueurs rentrent au vestaire sur le score de 0 partout.

: "On y est, on est en demi !" Les supporters des Herbiers n'ont pas caché leur joie, hier soir, après la qualification du club pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Vendées ont battu le RC Lens aux tirs au but (4-2).



(FRANCE 3)

: Bonsoir @Tina. La rencontre est retransmise en direct sur Eurosport 2. Bon match !

: Bonsoir Marie-Violette et bon courage pour la soirée que je vous souhaite bien au chaud. Peut-on suivre le match Chambly-Strasbourg quelque part svp. Peut-être pourriez-vous m'éclairer mieux que le stade de Beauvais ?

: C'est parti pour le match Chambly-Strasbourg ! Les deux équipes vont tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Voici les compos des deux équipes.

: Petit imprévu au stade Brisson de Beauvais... Un transformateur est en panne et les projecteurs ne s'allument pas. Selon le FC Chambly, le quart de finale contre Strasbourg devrait débuter à 19 heures.

: A ce propos, les quarts de finale de la compétition se poursuivent ce soir. Avec Chambly-Strasbourg à 18h30, puis PSG-Marseille à 21h05. La toute dernière rencontre a lieu demain soir entre Caen et Lyon.

: Le jour d'après aux Herbiers. Après la qualification de l'équipe pour les demi-finales de la Coupe de France, nos confrères d'Ouest-France ont passé la matinée dans la commune vendéenne. "Même ceux qui ne sont pas très fans de football en parlent !"

: "Ça peut aller jusqu'à la fracture."



Nos confrères de L'Equipe ont interrogé Fabrice Bryand pour en savoir davantage sur la blessure de Neymar. Pour l'ancien médecin du FC Nantes et des Bleus, l'attaquant peut tout à fait jouer malgré cette blessure, mais cela comporte des risques. "L'enjeu est considérable. L'important donc, c'est d'être transparent. De lui exposer les faits, les risques. Il y a des gens qui ont joué avec des fissures dans ces délais", explique-t-il.