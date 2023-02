Coupe de France : Achraf Hakimi, l'homme en forme du PSG face à l'OM

Depuis son retour de la Coupe du monde, le latéral marocain monte en puissance avec le PSG. De bon augure pour Paris, notamment pour le Classique face à l'OM en Coupe de France, mercredi.

"Avec la Coupe du monde, j'ai pris beaucoup de confiance." L'international marocain, Achraf Hakimi, demi-finaliste et auteur d'un Mondial remarqué au Qatar avec le Maroc, n'a pas ralenti la cadence à son retour au PSG, au contraire. Après une première partie de saison discrète, le latéral parisien s'impose de nouveau en patron sur les deux moitiés du terrain. À l’approche d’une période qui déterminera l'avenir de la saison parisienne, à commencer par son huitième de finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, mercredi 8 février, le PSG avait bien besoin de retrouver un Hakimi au top de sa forme.

Un nouveau système plus adapté

Fin janvier, Christophe Galtier a dû se réinventer pour palier les absences dans son secteur offensif, notamment celle de Kylian Mbappé. Le tacticien parisien s'est donc tourné vers un système en 4-4-2, qui s'avère parfaitement répondre aux qualités d'Achraf Hakimi. "Le fait qu’on soit dans une défense à quatre lui permet d’arriver lancé, de partir de plus loin, a assuré Galtier en conférence de presse, samedi 4 février. Nous essayons de le rendre libre pour qu’il devienne un gros point fort dans la verticalité. (...) Il est en pleine confiance, on est très heureux de l’avoir à ce niveau-là." Lors des trois dernières journées de Ligue 1, il est le joueur parisien qui a touché le plus de ballons (107 en moyenne).

Achraf Hakimi se montre également décisif. Buteur en position de hors-jeu contre Reims, auteur d’un coup de pied puissant et victorieux finalement refusé pour une position illicite de Fabián Ruiz à Montpellier, Achraf Hakimi a recommencé contre Toulouse, samedi 4 février. D'une frappe lumineuse du pied gauche, le Marocain a remis son équipe sur de bons rails, avant de délivrer une passe décisive à Lionel Messi pour sceller la victoire parisienne (2-1).

Mardi 7 février, Igor Tudor a annoncé en conférence de presse le forfait de Nuno Tavares face au PSG, blessé à la cuisse contre l'OGC Nice dimanche. L'entraîneur marseillais doit rapidement trouver une solution pour palier l'absence du latéral portugais, ô combien préjudiciable compte tenu de la forme du moment d'Achraf Hakimi.