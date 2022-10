"Armée numérique" au PSG : des membres de l'agence de communication confirment avoir discrédité des personnalités pour le club

Le PSG a-t-il mis en place une "armée numérique" pour discréditer ou influencer des personnalités autour du club sur les réseaux sociaux ? Le site en ligne Mediapart a révélé, mercredi 12 octobre, l'existence d'une série de faux comptes Twitter, créés dans ce but, et orchestrés par le service communication du PSG, via une agence de communication. Dans un communiqué, le club a démenti "fermement" ces accusations, affirmant qu'il n'a "jamais contracté avec une agence pour nuire à qui que ce soit". Mais certains membres de cette agence, contactés par franceinfo, affirment le contraire et contredisent cette version.

Cette agence, c'est la société Digital Big Brother, DBB, basée à Barcelone en Espagne, et propriété du controversé homme d'affaires et influenceur Lofti Bel Hadj. Les membres de DBB contactés par franceinfo confirment bien les informations de Mediapart et infirment la version du PSG. Selon eux, le club de la capitale était bien en contrat avec la société entre 2018 et 2020. Le contrat a fait l'objet de virements, et l'essentiel de ce travail d'influence a fait l'objet d'un rapport d'activité que franceinfo a consulté.

Ce document d'une cinquantaine de pages atteste d'un lien commercial entre les deux entités et de la réalité du travail de DBB pour l'image du club. L'un des membres précise par ailleurs que ce travail faisait l'objet de contacts réguliers avec les membres du staff du PSG. Tout passait en fait par un homme : Jean-Martial Ribes. Il dirigeait à l'époque le service communication du PSG et était l'un des très proches collaborateurs de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club. Selon ce salarié, Jean-Martial Ribes faisait des points très réguliers avec la société DBB sur les objectifs souhaités et les mauvais buzz à traiter dans l'urgence. Pour l'heure franceinfo n'a pas réussi à joindre Jean-Martial Ribes.

Une plainte déposée par une victime de harcèlement

Entre 2018 et 2020, des employés se sont fait passer pour de vrais fans du club derrière de faux comptes sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Ils les ont utilisés pour s'en prendre à des personnalités, des journalistes ou des personnalités du monde du football, pour protéger l'image du club. L'un des faux comptes, notamment le compte Paname Squad, était le plus actif et le plus influent. L'objectif de ces comptes était d'influer sur d'autres comptes en relayant des informations, d'allumer des contre-feux pour tenter de mettre fin à des rumeurs autour des joueurs du club.

Dans @lequipedusoir, on a pu s'apercevoir que Guy Roux est resté coincé au XXe siècle. Donc @marquinhos_m5 n'aurait pas le droit d'assister à la naissance de son enfant sous prétexte qu'aucun joueur de Guy Roux n'a manqué un match pour un accouchement quand il était entraîneur ? https://t.co/Wr33jAAP6G — Paname Squad ⭐️⭐️ (@PanameSquad) December 7, 2019

On peut notamment citer l'attaquant Kylian Mbappé, mais aussi le joueur Adrien Rabiot et sa mère Véronique. Cette "armée numérique" a également protégé la réputation de l'attaquant brésilien Neymar, pris dans une affaire de viol. Elle s'en est aussi prise à des personnalités en dehors du club, comme Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Parmi les victimes de ces raids sur les réseaux sociaux, il y a Nelson. Un supporter du Stade Rennais, qui avait été giflé par Neymar lors de la finale de la Coupe de France en 2019. Il avait ensuite été visé par une vague de tweets haineux, et il a aujourd'hui décidé de porter plainte. "Il l'a vécu de façon assez tragique", raconte son avocat Philippe Ohayon, qui parle d'un "ouragan d'insultes".

"Chacune des insultes était une petite gifle, il y a des gens qui se suicident suite à des harcèlements numériques." Philippe Ohayon, avocat à franceinfo

Il estime que l'objectif de cette vague d'insultes était "d'empêcher la victime de déposer plainte ou de la forcer à se rétracter". Les faits révélés sont selon lui pénalement répréhensibles "de trois ans d'emprisonnement a minima". "Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des domaines où les personnes oublient que la loi existe", se désole aussi Philippe Ohayon, ajoutant que "des personnes commettent des infractions dans le milieu footballistique qu'elles n'auraient jamais commises en dehors."