Premier League : trois matches prévus ce week-end reportés en raison des funérailles d'Elizabeth II

Le deuil national en Grande-Bretagne et l'enterrement d'Elizabeth II, le 19 septembre prochain, modifient de nouveau le programme de la Premier League. Trois matches de la 8e journée du championnat anglais ont été reportés à une date ultérieure, notamment l'affiche entre Chelsea et Liverpool, a annoncé l'organisation de la compétition. Brighton – Crystal Palace, qui devait avoir lieu samedi, et Manchester United – Leeds, qui devait se disputer dimanche, sont aussi reportés. Les sept autres matches se disputeront normalement, une semaine après le report complet de la 7e journée, quelques heures après l'annonce du décès de la reine, à l'âge de 96 ans.

The #PL will resume this weekend after a pause to the season as a mark of respect following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Seven of the 10 Matchweek 8 fixtures will be played, with three postponed due to events surrounding The Queen’s funeral.