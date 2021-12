Premier League : Manchester United finit bien l'année en dominant Burnley à Old Trafford

Les clubs mancuniens terminent l'année en beauté. Après la victoire de City la veille, Manchester United a également remporté trois points en s'imposant sans difficulté face à Burnley (3-1), jeudi 30 décembre à Old Trafford, lors de la 20e journée de championnat.

L'ouverture du score ne s'est pas fait attendre longtemps. Dans un début de match très animé, marqué par des occasions des deux équipes, Scott McTominay, servi par Cristiano Ronaldo, a donné l'avantage aux Red Devils à la 8e minute, inscrivant par la même occasion son premier but de la saison en championnat.

Malgré un jeu sans complexe des Clarets face aux Mancuniens, les joueurs de Ralf Rangnick ont doublé la mise une vingtaine de minutes plus tard sur une déviation malheureuse de Ben Mee (2-0), avant que Cristiano Ronaldo ne sale encore un peu plus l'addition, faisant de Burnley sa 121e victime (3-0).

Encouragés par leurs supporters venus en masse, les Clarets, dont l'effectif était majoritairement constitué de remplaçants (sept sur le onze de départ), ont réduit le score avant la mi-temps grâce à Aaron Lennon (3-1). Dans une deuxième période moins haletante, les Red Devils ont maintenu la pression face une équipe de Burnley amoindrie.

