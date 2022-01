Premier League : Lucas Digne touché par un jet de bouteille lors d'un match à Everton, son ancien club

Une nouvelle affaire qui émaille le football anglais. Samedi 22 janvier, le défenseur français Lucas Digne et son coéquipier Matty Cash ont été touchés par une bouteille jetée des tribunes lors de la rencontre Everton-Aston Villa, dans le cadre de la 23e journée de Premier League. Les faits se sont produits après l'ouverture du score par les Villans.



On jouait le temps additionnel de la première période quand un corner tiré rentrant par Digne depuis le flanc droit de l'attaque a été dévié par Emiliano Buendia pour tromper Jordan Pickford et donner l'avantage aux Villans (0-1, 45e+2).

Not every game a bottle smashes you on the head UTV! Great win pic.twitter.com/BXfmRz9Ras