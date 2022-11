Premier League : les propriétaires de Manchester United ouvrent la voie à une vente

À Manchester United, on ne fait pas les choses à moitié. Sans lien entre les deux annonces, le club a annoncé dans la même soirée, mardi 22 novembre, le départ de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'or, huit jours après ses déclarations fracassantes à la presse, puis le début d'un processus pouvant mener jusqu'à la vente.

"Le conseil d'administration entame un processus d'exploration d'alternatives stratégiques pour le club", afin d'"améliorer la croissance future (...) dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial", précise le communiqué de Manchester United. Cette décision pourra mener jusqu'à la vente du club par ses actuels propriétaires, les Américains Avram et Joel Glazer, à la tête de cette institution depuis 17 ans.