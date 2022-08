Premier League : les joueurs ne mettront plus un genou à terre avant chaque match

C'est un geste qui a marqué le championnat d'Angleterre ces dernières saisons. Les joueurs de la Premier League ne mettront plus un genou à terre avant le coup d'envoi de chaque match de football en signe de solidarité contre le racisme mais le feront à "des moments significatifs", ont-ils annoncé mercredi 3 août.

