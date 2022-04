Premier League : il est "très peu probable" que Paul Pogba rejoue cette saison selon son entraîneur, fin de l'aventure pour le Français à Manchester United ?

Reverra-t-on Paul Pogba arborer de nouveau le maillot des Red Devils ? L'International français s'est blessé à un mollet mardi, après moins de 10 minutes lors du match de Premier League qui opposait Manchester United à Liverpool.

"Il est très peu probable qu'il joue jusqu'à la fin de la saison", a annoncé vendredi 22 avril l'entraîneur par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick. "Le médecin m'a dit qu'il lui faudra quatre semaines minimum pour se remettre et le dernier match est fin mai" a-t-il ajouté.

Puisqu'il est en fin de contrat, Pogba, 29 ans, n'apparaîtra donc peut-être plus sous les couleurs du club anglais où il évolue depuis 2016. Il y avait fait un premier passage avant plusieurs saisons à la Juventus Turin (2012 à 2016).

Le milieu français est arrivé à United en 2009 en provenance du Havre avant de revenir chez les Red Devils après un séjour réussi à la Juventus Turin. Le transfert, pour un montant de 105 millions d'euros, établissait à l'époque un record mondial.

Bien que Paul Pogba ait remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue lors de son deuxième passage à Manchester United, il a largement déçu et irrité les supporters anglais par des prestations souvent médiocres, loin de celles qu'il présentait en équipe de France, et par des envies répétées d'aller voir ailleurs. Le joueur a ainsi été hué lorsqu'il a été remplacé lors du match contre Norwich, samedi dernier.

Just listen to the TRA & the Stretford End booing Paul Pogba at full time also chants of fuck off Pogba when he was substituted. Think it tells you all how the fans feel about him. Should have been so different when he came back but hasn’t been so. #MUFC #Pogba #PaulPogba pic.twitter.com/OikVK7yrW1