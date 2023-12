Premier League : enfin de retour de blessure, Christopher Nkunku lance sa course contre-la-montre à six mois de l'Euro

Il devait faire partie du groupe Bleu finaliste de la Coupe du monde 2022, mais a dû renoncer au Mondial la veille du départ au Qatar, touché au genou lors du dernier entraînement à Clairefontaine. Depuis cet épisode, Christopher Nkunku a connu une année 2023 en pointillés, marquée par des blessures que l'attaquant espère désormais laisser derrière lui. Joueur de Chelsea depuis l'été dernier, il a joué ses premières minutes sous le maillot des Blues en Coupe de la Ligue, mardi 19 décembre, et devrait faire ses débuts en Premier League dimanche, contre Wolverhampton, à un peu plus de six mois de l'Euro.

L'Allemagne, où il a connu les plus belles heures de sa carrière jusqu'à présent avec le RB Leipzig en finissant notamment meilleur buteur de Bundesliga la saison passée (16 réalisations), Christopher Nkunku aimerait la retrouver en juin prochain, sous le maillot des Bleus. Mais pour atteindre cet objectif, l'attaquant va se lancer dans une course contre-la-montre. Blessé au genou depuis cinq mois et demi, lors de la préparation estivale avec Chelsea, le Français retrouve à peine le chemin des terrains, alors que ses concurrents à son poste, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram commencent à s'installer en équipe de France. "Rien n'est figé, assure Loïc Rémy, ancien joueur de Chelsea et des Bleus, et consultant pour Francetvsport. Une équipe se met en place, certes, mais l'Euro c'est dans six mois. Il part avec du retard, mais il a le temps de changer la donne avec ses performances en club".

Attendu en sauveur dans un contexte morose pour Chelsea

Pour changer la donne, Christopher Nkunku va vite devoir se mettre dans le bain de la Premier League, un championnat physique qu'il va découvrir avec le statut d'un joueur attendu, meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière. Son club de Chelsea, en difficulté depuis le début de saison (6 victoires, 4 nuls, 7 défaites) et 10e au classement, compte également sur lui pour retrouver une place européenne. "C'est un gros transfert (60 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt), et avec la situation actuelle du club, il est un peu attendu comme le sauveur, mais je pense que le club est assez intelligent pour le protéger pour ne pas qu'il rechute. Parce que ce serait la double peine, pour le club, et pour lui", analyse Loïc Rémy.

Les récentes déclarations de son coach, Mauricio Pochettino, vont dans ce sens. "Mon souci, ce serait de lui mettre trop de pression, de dire ‘voilà le gars qui va nous faire gagner tous les matchs, qui va tout changer'. Je n'y crois pas. Il a besoin de temps pour retrouver sa forme", a assuré l'entraîneur argentin en conférence de presse, lundi. A Chelsea, il va devoir se faire une place au milieu d'un effectif qui ne cesse d'être renouvelé. Le club londonien a enregistré 14 arrivées et 15 départs l'été dernier et cela n'empêche pas Mauricio Pochettino de se projeter sur le mercato hivernal, qui ouvre le 1er janvier. "Nous devons discuter et essayer de nous améliorer lors du prochain marché des transferts", a prévenu ce dernier début décembre, ce qui pourrait amener de la concurrence au Français.

Dans une équipe qui a souvent manqué d'efficacité en première partie de saison, Christopher Nkunku va presque faire office de recrue. Il s'est mis en confiance pour ses premières minutes sous le maillot des Blues avec un tir au but réussi contre Newcastle en Coupe de la Ligue (1-1, 4-2 t.a.b) et va désormais essayer de retrouver le chemin des filets dans le jeu, pour espérer être rappelé en équipe de France. Il n'a plus porté les couleurs tricolores depuis le mois de juin et trente minutes disputées en Ligue des nations, et court toujours après son premier but chez les Bleus après 10 sélections. Depuis sa première en mars 2022, Didier Deschamps l'a systématiquement appelé lorsqu'il n'était pas blessé.