Premier League : Chelsea et Liverpool se neutralisent et font un joli cadeau à Manchester City

Au terme d'un choc plaisant, et même spectaculaire en première période, Chelsea et Liverpool n'ont pas réussi à se départager dimanche (2-2).

Il faut agir à temps avant qu'il ne soit trop tard. Au lendemain de la victoire in extremis de Manchester City contre Arsenal, l'urgence était la même pour Chelsea et Liverpool, avec un double objectif en tête : ne surtout pas laisser City s'envoler en tête de la Premier League tout en terrassant un concurrent direct. Mais Blues et Reds se sont neutralisés, dimanche 2 janvier, à Stamford Bridge (2-2), offrant aux Citizens le droit de cueillir les fruits de leur affrontement spectaculaire.

Liverpool avait pourtant tout mis en place pour passer une soirée tranquille et ravir la deuxième place à son adversaire du jour. Les joueurs de Jürgen Klopp n'ont eu besoin que de 25 minutes pour mener de deux buts. Sadio Mané a été le premier à frapper, éliminant Edouard Mendy pour conclure du gauche après une intervention ratée de Trevoh Chalobah (9e). Mohamed Salah a fait le break après avoir été trouvé à droite, d'un joli piqué dans l'angle fermé (26e).

Les stars de la prochaine CAN s'illustrent

A cet instant, la messe semblait déjà dite. La seule inquiétude chez les Reds était alors de se demander comment ils allaient faire sans leurs deux buteurs, qui participeront à la CAN (Salah avec l'Egypte et Mané avec le Sénégal) du 9 janvier au 6 février prochain. Mais alors qu'il n'y avait pas de nuage à l'horizon, Chelsea est revenu dans la rencontre juste avant la pause.

Mohamed Salah est impliqué sur 25 buts en Premier League cette saison (16 réalisations, 9 passes décisives). #CHELIV



Plus que tout autre joueur dans les 5 grands championnats européens. pic.twitter.com/rTfIGVk9zA — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) January 2, 2022

Mateo Kovacic a réveillé les gradins d'une reprise de volée magique de l'extérieur de la surface (42e), conclusion inattendue après un coup franc de Marcos Alonso renvoyé par le gardien des Reds Caoimhín Kelleher. Sur leur lancée, les Blues ont fait mouche trois minutes plus tard grâce à Christian Pulisic, parfaitement trouvé par N'Golo Kanté dans la profondeur et appliqué sur sa volée dans la course (45e+1).

Le match est resté très ouvert au retour des vestiaires, mais les buts ont arrêté de pleuvoir. En partie grâce à Edouard Mendy. Le gardien de Chelsea n'a rien laissé passer, même quand ses adversaires ont finalement été signalés hors-jeu. Le Sénégalais, qui va également disputer la CAN, a sorti le grand jeu à la 57e minute avec une parade somptueuse face à Mohamed Salah alors qu'il était un peu loin de sa ligne de but.

Déjà 10 points d'avance pour City

Le score est resté figé à 2-2. Aucun vainqueur n'a été désigné, mais City s'en frotte les mains. Le champion d'Angleterre compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin Chelsea et 11 sur le troisième, Liverpool. Un joli matelas qui lui permet déjà d'être le grand favori à sa propre succession au printemps.