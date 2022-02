Guerre en Ukraine : Roman Abramovitch, propriétaire russe de Chelsea, cède la gestion du club

(JAVIER GARCIA / BACKPAGE IMAGES LTD / AFP)

Alors que les mesures se succèdent pour sanctionner les partisans de Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, y compris dans le monde du sport, Roman Abramovitch a pris les devants en cédant les rênes de Chelsea. Dans l'œil du cyclone du gouvernement britannique, et menacé par une interdiction de territoire sur le sol anglais, le milliardaire a annoncé samedi 26 février qu'il quittait son poste à la tête des Blues.

"Pendant les presque 20 ans où j’ai été propriétaire du Chelsea FC, j’ai toujours considéré mon rôle comme celui d’un gardien du club, dont la tâche est de s’assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd’hui, et de construire pour l’avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Une situation "horrible", selon Tuchel

Et Abramovitch de poursuivre : "J’ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club. Je reste attaché à ces valeurs. C’est pourquoi je confie aujourd’hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l’intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu’ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des supporters."

Statement from Club Owner Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2022

Pour l'heure, on ne sait pas si cette décision est temporaire ou définitive. En revanche, elle marque clairement un tournant dans l'histoire du club londonien, tenant du titre en Ligue des champions et récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs.

La situation de Roman Abramovitch était devenue très instable au sein du club londonien. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, avait reconnu vendredi en conférence de presse que la position du propriétaire du club "perturbait" son équipe. "Nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas un problème. La situation de manière générale, pour moi et mon staff, pour les joueurs, est horrible".