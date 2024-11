Football : un joueur du club de Tottenham suspendu 7 matchs après une plaisanterie raciste à propos d'un coéquipier

La sanction est exemplaire. La Fédération anglaise de football a prononcé, lundi 18 novembre, la suspension pour sept matchs [lien en Anglais] du milieu de Tottenham Rodrigo Bentancur. Ce dernier, également condamné à s'acquitter d'une amende 100 000 livres sterling (environ 120 000 euros), s'était rendu coupable d'une plaisanterie raciste dans une interview vidéo au média uruguayen "Por la camiseta" en juin.

Dans la scène incriminée, depuis retirée de l'extrait vidéo, le journaliste Rafa Cotelo lui demande : "Tu peux me récupérer le maillot du Coréen ?". "De Sonny (le surnom de son coéquipier sud-coréen Heung-min Son) ou d'un cousin de Sonny ? Parce qu'ils se ressemblent tous", lui répond alors Bentancur, 65 sélections avec la Céleste.

Des excuses insuffisantes

Après un tollé sur les réseaux sociaux, l'intéressé avait pris la plume sur son compte X : "Sonny, mon frère ! Je te présente mes excuses pour ce qu'il s'est passé. C'était juste une très mauvaise blague". Heung-min Son avait lui aussi tenté d'apaiser la situation. "Il a fait une erreur. Il le sait et s'est excusé. Nous sommes comme des frères et rien n'a changé", écrivait-il sur Instagram.

La commission réglementaire chargée d'étudier le cas du joueur de 27 ans a conclu que les points E3.1 et E.3.2 du règlement de la fédération [lien en Anglais] n'ont pas été respectés. "Nous considérons que la conduite du joueur et les mots qu'il a employés, dans ce contexte, étaient clairement abusifs et insultants, écrit le procès-verbal du jugement. Nous sommes tenu d'appliquer les sanctions prévues dans l'annexe de la partie A des règlements disciplinaires, qui requièrent une suspension immédiate de six à 12 matchs, six étant le 'standard minimum' de la sanction".

Deux "circonstances aggravantes" ont été retenues : le fait que "le joueur est un international évoluant en Premier League" et que les propos ont été prononcés en vidéo, sur une séquence devenue virale. Mais, d'un autre côté, la commission a noté les "remords" du joueur et le fait qu'il n'avait pas fait "la publicité" de l'interview. En plus de la suspension et de l'amende, Rodrigo Bentancur devra suivre un programme de sensibilisation obligatoire.