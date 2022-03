Football : le coup de patte d'Olivier Giroud, le coup de gueule de Thomas Tuchel... Ce qu'il faut retenir du week-end européen

(Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Action Foto Sport / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Des grosses performances, un Français superstar en Italie, une polémique et des Diables plus du tout effrayants : il y en avait pour tous les goûts sur les pelouses du Vieux Continent. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de football européen.

L'AC Milan reprend la tête de la Serie A grâce à Olivier Giroud

Nouveau changement au sommet de la Botte. Naples avait l'opportunité de frapper fort à domicile contre l'AC Milan, ex æquo avant le match. C'était sans compter Olivier Giroud. D'une reprise opportuniste sur la frappe manquée de Davide Calabria, l'attaquant tricolore des Rossoneri a inscrit le seul but de la rencontre, pour faire subir aux Napolitains leur première défaite en 2022. Ni l'enjeu de la rencontre, ni la reprise de Zlatan Ibrahimovic, de retour après un mois et demi d'absence n'ont semblé avoir d'effet sur Giroud, déjà double buteur contre l'Inter début février. Avec 60 points, l'AC Milan compte deux points d'avance sur son voisin interiste, et trois sur le Napoli. Mais l'Inter compte un match en moins.

Le Bayern stagne

Battu par Bochum mi-février, vainqueur poussif à Francfort une semaine plus tôt, le Bayern Munich baisse décidément d'un ton. L'équipe de Julian Nagelsmann a globalement dominé et a même ouvert le score contre le Bayer Leverkusen. Mais les Bavarois ont eu bien du mal à obtenir des occasions franches et ont vu Thomas Müller offrir un nouveau caviar, mais cette fois contre les siens, en égalisant contre son camp (1-1). Alors qu'il semblait parti pour un nouveau cavalier seul, le champion en titre ne compte plus que neuf points d'avance alors que Dortmund a vu son match à Mayence repoussé au 16 mars. Leipzig n'est pas plus avancé, tenu en échec par son plus proche poursuivant, Fribourg (1-1).

Chelsea déroule, mais Tuchel s'agace

Cela devait être un moment de communion. Pour le premier match depuis l'annonce de la mise en vente de Chelsea par son propriétaire, le Russe Roman Abramovitch, proche de Vladimir Poutine, les Blues n'ont pas semblé être perturbés le moins du monde, s'imposant 4-0 sur la pelouse de Burnley. Mais la rencontre a été entachée par les chants de certains supporters qui ont clamé le nom d'Abramovitch durant une minute d'applaudissement en l'honneur du peuple ukrainien. Ce qui n'a pas plu du tout à l'entraîneur Thomas Tuchel.

"Ce n'était pas le moment de faire ça, s'est énervé l'ancien technicien du PSG. Quand une personnalité importante de notre club ou d'un autre club meurt malheureusement, on fait une minute d'hommage. Ce n'était pas le moment de donner un autre message. C'était un moment pour montrer du respect [...] En tant que club, nous avions besoin que nos supporters se joignent à cette minute d'applaudissements." La troisième place consolidée par ce succès passe au second plan. Devant, Liverpool a assuré contre West Ham (1-0) grâce à Sadio Mané.

Avant le bras de fer de Paris, la balade du Real

4-1, deux buts refusés à Karim Benzema, et des réalisations superbes : si le PSG a déçu à Nice, le Real Madrid, lui, a flambé. Rapidement menés au score par la Real Sociedad, les hommes de Carlo Ancelotti ont vite su renverser la rencontre. Eduardo Camavinga, titulaire, a égalisé d'une frappe limpide de 25 mètres, avant que Luka Modric ne fasse parler sa technique juste avant la pause pour mettre les siens aux commandes. Le Real ne s'est pas contenté d'assurer, avec notamment le 20e but en Liga cette saison pour Benzema. Son septième match sans défaite de rang lui offre huit points d'avance au championnat. Le trou est fait, pile avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Paris mercredi.

La claque et la mauvaise opération : l'après-midi noir des Red Devils

Au moins, les joueurs de Manchester United n'auront pas eu le temps de ressasser pendant le trajet du retour. Chez leur voisin, City, les joueurs de Ralf Rangnick ont complètement sombré (4-1), surclassés par le talent de la troupe de Pep Guardiola, parfaitement préparée. Ce revers contre le voisin honni porte un sacré coup au moral, d'autant que la 28e journée de Premier League a été tout sauf favorable à United. Outre la victoire de Chelsea, Arsenal s'est également imposé (2-3 à Watford) et récupère la quatrième place des pensionnaires d'Old Trafford. Manchester United possède un point de retard sur Arsenal (deux matchs en moins), six sur Cheslea (deux matchs de moins). La course à la Ligue des champions semble de plus en plus compromise.