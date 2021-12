Au Royaume-Uni, le Boxing Day est "un moment de partage et de cohésion", selon un économiste du sport

Depuis 1871, le 26 décembre - appelé Boxing Day - est un jour férié en Angleterre. C'est une journée de soldes mais aussi de football, puisque la Premier League ne fait pas de trêve et joue pendant toute la période des fêtes de fin d'année. " C'est un moment de partage et de cohésion", décrit sur franceinfo Vincent Chaudel. Cet économiste du sport explique que le maintien de ces matchs évite "de vrais problèmes" économiques et permet à la Premier League "d’être le seul championnat à être regardé entre Noël et le jour de l’An", notamment parce que les championnats français observent une trêve.

franceinfo : Pourquoi cette tradition du Boxing Day est-elle essentielle au Royaume-Uni ?

Vincent Chaudel : C'est un moment de partage et de cohésion. C'est le moment où, entre Noël et le jour de l'An, le football anglais profite de cette période de trêve où des gens sont disponibles et ils enchaînent deux à trois journées de matchs. C'est un rite, un rendez-vous qui est désormais installé et c'est aussi un moment que la League a su vendre à des diffuseurs. En l'occurrence, cette année c'est Amazon qui a acheté le lot de matchs et, évidemment, en cas de report, cela aurait posé un problème économique pour la League. Mais je crois surtout que c'est le reflet du poids du football dans la société britannique. En France, on n'a pas hésité à annuler le championnat pour cause de Covid-19. En Angleterre, Boris Johnson s’est évité ce genre de décision, lui qui a déjà un problème de popularité.

Si les matchs avaient été reportés à cause du Covid-19, qu'aurait-il fallu faire ?

Le diffuseur a prévu cette période. Si les matchs ne s'étaient pas produits, il aurait fallu trouver un plan B. On le voit en France, par exemple, avec le Boxing Day du rugby. Dimanche soir, on aurait dû avoir Stade Toulousain - Stade Français et il faut pour Canal+ trouver un plan B.

A l'inverse, le maintien de ces matchs, avec d'autres qui sont reportés dans un calendrier extrêmement serré, va-t-il finir par poser un problème au championnat de Premier League ?

Oui, évidemment. Mais on l'a vu en 2020, les championnats et les ligues ont su s'organiser. Mais là, on est quand même dans un calendrier très contraint parce que c'est une année particulière, de Coupe du monde. Cette compétition se place en novembre et décembre. Il va donc falloir terminer coûte que coûte les championnats avant fin mai pour pouvoir repartir dans l'été et faire la première partie de championnat avant cette Coupe du monde. Voilà pourquoi les matchs à reporter posent de vrais problèmes. Enfin, la Coupe d'Afrique des nations commence le 9 janvier, avec des joueurs comme Sadio Mané ou des Mohamed Salah, qui devraient s'absenter en espérant pour eux pouvoir revenir sans quarantaine, par exemple.

Cette journée du Boxing Day au Royaume-Uni est-elle aussi une façon de mettre en avant le foot anglais à l'international ? Puisqu'en France, par exemple, comme c'est la trêve, les supporteurs de foot peuvent se laisser tenter par le foot anglais ?

Bien sûr, c'est aussi pour ça que c'est un succès. La Premier League tient en grande partie son succès de son internationalisation. Elle est d'abord naturelle avec tous les pays du Commonwealth. Puis, il y a effectivement cette fenêtre spécifique du Boxing Day, qui lui permet d'être le seul à être regardé entre Noël et le jour de l'An. C'est un sujet qui fait la différence avec notamment, par exemple, la Bundesliga, qui a longtemps eu une trêve hivernale assez longue. C'est l'occasion de regarder principalement le football anglais. La Bundesliga l'a fait. Ça a été le premier championnat à reprendre malgré le Covid-19. Il n'y avait que la Bundesliga à regarder et ça a permis au championnat allemand d'être surexposé. Il y a donc une dimension tactique dans cette fenêtre de médiatisation.