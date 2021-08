Premier League : humilié par Manchester City, Arsenal tombe à la dernière place

Ils n'ont pas eu le courage de rester jusqu'au bout. Dans les travées pleines de l'Etihad Stadium, des fans d'Arsenal ont quitté le stade peu avant la mi-temps, dépités par le triste spectacle proposé par les Gunners. Écrasés par Manchester City samedi 28 août (5-0), les hommes de Mikel Arteta ont touché le fond : la dernière place de Premier League après un début de saison calamiteux.

Sur la pelouse des champions en titre, les maigres espoirs d'Arsenal n'ont même pas tenu un quart d'heure. Dès la 7e minute, Ilkay Gündogan a tranquillement ajusté Bernd Leno de la tête sur un centre de Gabriel Jesus qui avait lobé Callum Chambers (1-0). Seul face à Jesus, le gardien allemand s'est aussi retrouvé impuissant face à Ferran Torres cinq minutes plus tard (2-0, 12e). Trois défenseurs des Gunners ont manqué leur intervention sur une ouverture de Bernardo Silva. Du pain béni pour l'Espagnol.

Quand le bateau tangue, la lumière vient parfois des cadres, mais pas sur le frêle esquif guidé par Mikel Arteta. Son ex-capitaine, Granit Xhaka a conclu son après-midi par un tacle mal maîtrisé sur la cheville de João Cancelo, sanctionné d'un carton rouge (37e). Déjà dépassé à 11 contre 11, Arsenal a bu la tasse sur une nouvelle vague des Cityzens, conclue par Gabriel Jesus, tout seul aux six mètres pour reprendre une offrande de Jack Grealish (3-0, 42e).

Le but de Rodri (52e) et le deuxième de Ferran Torres ont même propulsé les Gunners à la dernière place du classement en attendant les résultats de Norwich et Newcastle. Dépité, Mikel Arteta n'a pas trouvé de solution pour sauver l'honneur des Londoniens. L'aventure de l'ex-milieu espagnol sur le banc des Gunners pourrait bientôt s'achever alors que les places européennes s'éloignent déjà pour Arsenal. Leader provisoire, City confirme son statut de bête noire des Gunners : 10 victoires et deux nuls sur leurs 12 derniers face-à-face.

11 - Manchester City are unbeaten in their last 11 league games against Arsenal (W9 D2) since a 2-1 defeat at the Emirates in December 2015. They’ve taken 28 of a possible 30 points against the Gunners under Pep Guardiola (W9 D1). Dominant.