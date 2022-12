Mort de Pelé : un joueur polyvalent devenu le dieu des stades

Adepte du "jogo bonito", le beau jeu à la brésilienne, Pelé était surtout très efficace devant les défenses adverses. Pourtant, certaines de ses actions les plus connues sont des buts qu'il n'a jamais marqués.

Une démarche chaloupée, un jeu virevoltant. Durant près de 20 ans, Pelé a fasciné le monde par son talent. De Santos (Brésil) au New York Cosmos (États-Unis), le Brésilien a métamorphosé son sport. Il était un joueur complet, qui avec un simple ballon a fait la révolution. À seulement 17 ans, en 1958, Pelé attirait déjà les caméras du monde entier. Il était un dribbleur hors pair, capable d'éliminer plusieurs de ses adversaires.

Un joueur polyvalent et un champion incontestable



Il était un numéro 10 polyvalent, butteur comme en finale de la Coupe du monde 1970, mais aussi passeur. Pelé a innové, inventé et feinté. Ses plus belles actions n'ont pas toujours été transformées, comme son célèbre lobe de plus de 50 mètres, ou une tête contre l'Angleterre. Qu'importe : le champion a inspiré toutes les futures générations.