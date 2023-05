Football : au Brésil, l'important mausolée où repose Pelé a accueilli ses premiers visiteurs

Le "cimetière vertical" de 14 étages où se trouve la dépouille de la légende brésilienne, décédée en décembre, a ouvert ses portes au public, lundi.

Pour la première fois, des admirateurs ont pu visiter, lundi 15 mai, le mausolée où repose la dépouille du Brésilien Pelé, décédé le 29 décembre 2022 des suites d'un cancer du côlon. La dernière demeure du "Roi", disparu à l'âge de 82 ans, se trouve dans un "cimetière vertical" de Santos, situé à moins d'un kilomètre du stade du club de la ville, où il a joué durant l'essentiel de sa carrière et bâti sa légende. Le père, le frère et l'une des filles du légendaire numéro 10 reposent aussi dans ce lieu.

"On ressent encore beaucoup de douleur, beaucoup de nostalgie, mais aussi beaucoup d'orgueil et de joie devant toutes les marques de tendresse et de respect qu'il reçoit", a expliqué à l'AFP, Edinho, l'un des six enfants de Pelé, très ému, lors l'ouverture au public. Le corps de la légende se trouve désormais dans un cercueil doré brillant, orné d'une croix. Sur les côtés, deux panneaux noirs figurent le millième but que Pelé avait célébré le poing en l'air. Pour l'instant, seules 60 personnes peuvent visiter chaque jour le mausolée du Brésilien, même si Santos espère faire du cimetière vertical un lieu touristique.

Un "cimetière vertical" record

Selon le Livre Guinness des records, il s'agit du cimetière le plus haut du monde grâce à ses 14 étages. Le mausolée spécialement conçu pour Pelé s'étend sur 200 m2 et rappelle un stade de football, avec son gazon synthétique et des photos du triple champion du monde. L'accès se fait par un couloir de deux mètres de large décoré de photos de l'ancien "numéro 10".

La nécropole hors norme, entourée d'une nature généreuse, ressemble de l'extérieur à un grand hôtel, avec sa façade blanche. Elle propose 18 000 tombes pour accueillir les cercueils des défunts et un columbarium pour les urnes contenant les cendres.