Séquestration de Paul Pogba : le procès se tiendra du 26 novembre au 3 décembre à Paris

Six hommes, dont plusieurs amis d'enfance de l'international français ainsi que son frère Mathias, seront jugés durant une semaine, notamment pour enlèvement et séquestration.

La retentissante affaire de la séquestration en 2022 du footballeur Paul Pogba sera jugée du 26 novembre au 3 décembre, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant des informations de l'AFP et de L'Equipe. Six proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris principalement pour extorsion et tentative d’extorsion, enlèvement et séquestration, ainsi qu'association de malfaiteurs délictuelle.

"Le renvoi de Mathias Pogba devant le tribunal correctionnel est ordonné pour les infractions de tentative d’extorsion et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit faisant encourir au moins 5 ans d’emprisonnement", précise à franceinfo la source judiciaire. Il était absent la nuit de la séquestration, qu'il a découverte bien après.

Les faits remontent au 19 mars 2022. Trois amis d'enfance et deux anciennes connaissances de Paul Pogba sont soupçonnés d'avoir préparé une réunion en banlieue parisienne, durant laquelle le joueur a été séquestré et braqué par deux hommes non identifiés, lui réclamant 13 millions d'euros. L'affaire était devenue publique, tournant au drame familial, quand Mathias avait publié à l'été 2022 des vidéos incriminant son cadet qu'il accusait de les avoir "abandonnés". Dans l'une de ces vidéos, il accusait aussi son frère d'avoir tenté de marabouter son coéquipier en sélection Kylian Mbappé.