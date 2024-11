Affaire Pogba : retour sur les faits à l'approche du procès

Le procès concernant le footballeur Paul Pogba qui avait été victime de séquestration et d'extorsion de fonds aura lieu mardi 26 Novembre. Retour sur les faits à quelques jours du procès.

Showman de l’équipe de France, Paul Pogba fut un temps le joueur de football le plus cher au monde, avec un salaire de près de 16 millions par an. Puis vinrent les jalousies, la trahison, et une nuit à huis clos sous la menace des armes. C’est son frère qui a fait éclater l’affaire sur les réseaux sociaux : dans toutes les langues, il promettait de faire tomber la réputation de son petit frère, "grand hypocrite", "mauvais" et "sournois". Un coup de pression public et l’énième épisode d’un chantage ayant débuté des mois auparavant.

Séquestré par des hommes armés

Le 19 mars 2022, Paul Pogba se rendait dans son quartier d’enfance de la Renardière à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), pour un dîner avec des amis. Ils rencontrent alors une autre connaissance, Roushdane, qui les conduit jusqu’à un autre appartement où le footballeur se retrouve face à cinq vieux amis. Ces derniers lui reprochent de ne pas leur donner assez d’argent. Deux hommes armés font ensuite irruption, réclamant un salaire pour avoir "protégé" Paul Pogba sans qu’il le sache : 13 millions d’euros dont 3 en cash au plus vite.

À ce jour, les deux hommes armés n’ont pas été identifiés. Les cinq amis, mis en examen pour tentative d’extorsion, nient leur implication. Dans les semaines qui ont suivi, ces derniers ont toutefois insisté pour qu’il verse les 13 millions.

