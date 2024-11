Affaire Paul Pogba : séquestration, tentative d'extorsion, six prévenus... Trois questions sur le procès des agresseurs du footballeur

Le procès, pour lequel six personnes sont placées sur le banc des accusés pour avoir séquestré Paul Pogba et lui avoir réclamé treize millions d’euros, s'ouvre mardi.

Le jugement d'une affaire qui a secoué le monde du football. Le procès de l'affaire Paul Pogba s'ouvre, mardi 26 novembre, devant le tribunal correctionnel de Paris. Six hommes, dont le frère de l'international français, sont jugés pour leur implication présumée dans l'affaire qui date de 2022. Franceinfo: vous résume ce qu'il faut savoir avant l'ouverture du procès.

Quelle est l'origine de l'affaire Pogba ?

L'origine de l'affaire date de mars 2022. Sélectionné en équipe de France, le joueur de Manchester United décide de revenir dans son quartier d’enfance, la Renardière à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), avant de rejoindre le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

Le 19 mars 2022, Paul Pogba dîne avec des amis et, à sa sortie, est interpellé par une connaissance. Il est alors enlevé et emmené dans un appartement où plusieurs de ses amis d'enfance sont présents. Ils lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement quand ils en avaient besoin.

Affaire Pogba : retour sur les faits à l'approche du procès

Selon les déclarations de Paul Pogba, deux hommes "cagoulés" et "armés de fusils d'assaut" lui réclament 13 millions d'euros. Ils lui demandent cet argent pour l'avoir "protégé" tout au long de sa carrière, ce que le joueur refuse. Dans les semaines qui suivent, le milieu de terrain de l’équipe de France verse toutefois 100 000 euros à ses extorqueurs.

En plus de la séquestration, Paul Pogba dénonce des intimidations à répétition pendant plusieurs mois, jusqu'à son lieu de travail, d'abord à Manchester, puis au centre d'entraînement de la Juventus de Turin. Il dépose plainte en Italie en juillet 2022, et est entendu ensuite en France. Il affirme notamment aux policiers avoir reconnu son frère, Mathias Pogba, parmi les suspects.

C'est ce dernier qui est à l'origine de la sortie dans la presse de cette affaire. Il publie en effet, en août 2022, une vidéo dans laquelle il promet des révélations sur son frère : "Tout cela risque d'être explosif", lance-t-il alors, face caméra. Cette vidéo énigmatique est suivie d'une autre dans laquelle il accuse Paul Pogba d'avoir marabouté Kylian Mbappé, son coéquipier chez les Bleus. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba (...) s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", réagissent alors les avocats et l'agente du joueur. Le 14 septembre 2022, cinq suspects sont mis en examen et placés en détention provisoire.

Qui sont les six accusés et que risquent-ils ?

Trois sont des amis d'enfance de Paul Pogba, deux sont des connaissances du quartier où les Pogba ont grandi à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) et le dernier est son frère, Mathias, de trois ans son aîné. Les cinq amis d'enfance, qui étaient dans l'appartement, sont jugés pour extorsion, enlèvement et association de malfaiteurs. Dès leur arrestation, ils ont nié les accusations et ont déclaré avoir été eux-mêmes victimes des deux braqueurs, qui les auraient même agressés. Ces deux hommes, qui étaient cagoulés et armés lors de la séquestration, n'ont jamais été identifiés.

Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, est lui aussi jugé dans cette affaire. Même si l'ancien joueur professionnel n'était pas présent lors de la séquestration, il est accusé d'avoir "exercé des pressions contre son frère Paul et contre sa famille afin de s'assurer du paiement de la somme de 13 millions d'euros". Il y a quelques mois, devant la juge d'instruction, il estimait n'avoir été qu'une "marionnette". Il sera jugé pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs délictuelle.

Quid de Paul Pogba ?

A l'issue d'une confrontation avec ses amis en septembre 2023, Paul Pogba avait déclaré : "Malgré tout ce qui s'est passé, ils auront toujours une place dans mon cœur (...) C'était comme ma famille." Sur Al-Jazeera, à la même époque, il reconnaissait : "Hors terrain, c'était vraiment difficile pour moi, ce qui s'est passé, c'était dur surtout mentalement. C'était comme dans un film. L'argent change les gens, c'est la vérité, l'argent peut briser une famille, déclencher la guerre."

Le milieu international de l'équipe de France, aujourd'hui âgé de 31 ans, sort d'une période particulièrement compliquée également sur les terrains. Il avait en effet été condamné à quatre ans de suspension pour dopage en février 2024. Une sanction qui a été réduite en appel à 18 mois en octobre. Libéré de son contrat avec la Juventus de Turin depuis le 15 novembre, la "Pioche" pourra retrouver les terrains en mars 2025.