"On n'a pas de grand patron du football français" : Luis Fernandez critique la présidence de la FFF mais assure ne pas être candidat

L'ancien international n'aime pas ce qui se passe au sommet de la Fédération. Il fustige l’attitude de l’actuel président Noël Le Graët, et juge la place des anciens internationaux trop faible dans le football français.

Dans l’agitation actuelle du football français, une voix s’élève. À la une du quotidien l’Equipe du vendredi 5 juin, celle de Luis Fernandez, l’ancien milieu de terrain des bleus, ancien entraîneur également du Paris Saint-Germain, aujourd’hui consultant pour la chaine beIN Sport. Luis Fernandez, comme d’ordinaire très expansif exprime sa volonté de réformer le football français.

Touché par le Covid-19, il a profité de sa période de convalescence pour réfléchir à ce qu’il pouvait apporter, tout en critiquant l’attitude de Noël Le Graët, l’actuel président de la Fédération française de football (FFF) : "On n'a pas ce grand chef, ce grand patron du football français. Un grand patron qui reprend les affaires en main et qui dirige."

Davantage d'anciens joueurs à la tête de la Fédération

Le principal souhait de Luis Fernandez est que les anciens grands internationaux soient mieux représentés dans les instances. "J'ai appelé les garçons de 1984 et ceux de 1998, je leur ai dit qu'on doit être actifs dans la vie du football, explique-t-il. Ce sont des grands noms qui ont fait l'histoire du football". L’ancien international regrette que ces joueurs "dérangent plus qu'autre chose, c'est ça qui est dommage".

Son objectif affiché : unir, fédérer et la jouer collectif. "Il faut aller à la rencontre des gens, parler avec eux sur le terrain", avance Luis Fernandez.

Il faut discuter avec les éducateurs, les formateurs, les dirigeants de district et aussi tous ces bénévoles qui se démènent et participent à la vie d'un club.Luis Fernandezà franceinfo

"À partir du moment que tu n'as rien à te reprocher et rien à cacher, tu peux aller les rencontrer et discuter avec eux, poursuit l'ancien entraîneur du Paris-Saint Germain. Ils vont t'apporter d'autres éléments. C'est ça qui est intéressant, c'est l'échange."

"Faire bloc" pour le football français

"Il y a des régions où le football est bien en place, d'autres c'est un peu moins bien, constate le consultant à beIN Sport. Les collectivités locales, il faut aussi les rencontrer pour échanger avec eux. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se réunir pour faire un bloc d’équipe". Et pas question pour lui d’être candidat à la présidence de la FFF : "Luis Fernandez n'est pas du tout candidat, affirme-t-il en parlant de lui-même à la troisième personne. Luis Fernandez c'est un homme de terrain. C'est un homme qui regarde, voyage, observe et qui pourrait éventuellement aller voir tout le monde, discuter, échanger et partager."

Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que le football français, derrière cette période qu'on a vécue, puisse repartir sur de bonnes bases. Que tout le monde soit le plus efficace possible.Luis Fernandezà franceinfo

Les prochaines élections à la Fédération française de football doivent se tenir en mars 2021.