VIDEO. Ces enfants ont passé une journée au centre de formation de l'OM
Ils ont entre 8 et 12 ans, ils sont suivis par la protection de l'enfance et pendant cette journée, ils ont pu réaliser leur rêve. Entraînement, conférence de presse et rencontre avec leurs joueurs préférés, on les a suivi avec émotion dans cette journée très spéciale au centre de formation de l'OM.

Lucie Venet de l'association Sauvegarde 13 explique : "Aujourd'hui, on est là pour accueillir un groupe de onze enfants âgés de 8 à 12 ans, qui sont suivis par la protection de l'enfance dans des situations un petit peu difficiles. Et nous, on est là pour leur apporter un peu de soutien, de réconfort, leur permettre de pratiquer du sport dans un cadre agréable." Pour ces jeunes supporters, c'est un rêve devenu réalité. Un enfant s'exclame avec émotion : "On est au centre de formation de Marseille, j'ai 10 ans et j'ai envie de pleurer parce que c'est un endroit inoubliable. En fait, c'est que je rêve d'aller à l'OM." Après s'être changés dans les vestiaires, les enfants ont pu s'entraîner sur les terrains du centre de formation, sous la houlette des éducateurs de l'OM. Un jeune fan déclare avec détermination : "J'espère être au top de ma forme et me faire remarquer." Une séance d'entraînement et un match contre Geronimo Rulli Le point culminant de la journée a été un match amical contre le gardien de but professionnel Geronimo Rulli. Avec fierté, un enfant raconte : "J'ai marqué deux fois. Est-ce que tes copains à l'école vont te croire quand tu vas leur dire que tu as marqué contre Rulli ?" Au-delà du rêve sportif, cette journée a été riche en émotions pour les enfants qui ont pu rencontrer leurs idoles comme Valentin Rongier. Le milieu de terrain marseillais dit : "J'adore ce genre d'initiative. Procurer ce bonheur-là aux jeunes. Voir leur sourire, leurs yeux quand ils nous voient, ça n'a pas de prix." Un enfant, les larmes aux yeux, confie : "J'ai rencontré Rongier, Rulli et Koné. Tellement que j'ai pleuré." Un autre brandit fièrement les gants offerts par Geronimo Rulli. Cette expérience restera gravée dans les mémoires comme un moment de pur bonheur pour ces jeunes supporters de l'Olympique de Marseille.