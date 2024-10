"Pour moi, c'est le pire match de l'OM depuis 2011" : les supporters marseillais consternés par la lourde défaite contre le PSG au Vélodrome

Ce devait être un choc, ce fut une promenade de santé. Le PSG a écrasé l'OM (3-0), au stade Vélodrome, confirmant une nouvelle fois l'écart entre les deux grands rivaux dans le Classique. Dès la mi-temps, alors que les Parisiens menaient déjà de trois buts, des centaines de fans marseillais ont quitté le stade, dépités par cette nouvelle correction. Lors de la seconde période, petit à petit, des dizaines de milliers sont, eux aussi, parties avant la fin de la rencontre. Ceux qui sont restés jusqu'au bout ont fait part de leur déception, quelques minutes après le coup de sifflet final à franceinfo. "Pour moi, c'est le pire match de l'OM depuis 2011", tranche Titi. La dernière victoire de l'OM contre le PSG au stade Vélodrome, en Ligue 1, remonte en effet à 13 ans (3-0).

Pourtant, ce supporter phocéen voulait y croire. "C'était l'année ou jamais par rapport au recrutement. On avait essayé de niveler un peu le rapport de force entre Paris et l'OM. Et finalement, on n'a jamais existé, juge-t-il. On ne peut pas gagner un match avec onze agneaux sur le terrain. Il aurait fallu des pitbulls en les harcelant. Tu ne peux pas laisser le ballon à Paris puis les regarder jouer, ce n'est pas possible."

"J'espère que je verrai un jour l'OM battre le PSG"

Benoît et son fils sont également restés au stade jusqu'au coup de sifflet final. Ils doivent rentrer chez eux, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. "Nous, ça fait 13 ans qu'on vient, et on n'a jamais gagné. On fait la grimace, mais bon... On fait l'aller-retour, 6 heures à chaque fois. D'habitude, on est troisième ou quatrième et on va finir dans le ventre mou", se désole ce fan. Un peu plus loin, un enfant avec son écharpe autour du cou le dit : "J'espère que je verrai un jour l'OM battre le PSG". Avant de conclure : "Mais je n'en suis pas sûr."