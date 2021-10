Mort de Bernard Tapie : un hommage émouvant rendu au Vélodrome

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont rendu hommage à Bernard Tapie, jeudi 7 octobre, au stade Vélodrome. Une cérémonie émouvante pour les proches et les supporters. Estelle Mathieu, journaliste pour France Télévisions, est présente devant le stade Vélodrome.

Des milliers de fans de l'Olympique Marseille ont pu faire leurs adieux à Bernard Tapie, "le Boss", dans le stade Vélodrome, jeudi 7 octobre, à l'issue d'une cérémonie émouvante. "Des supporters qui ont visiblement du mal à quitter l'esplanade du stade Vélodrome. Il faut dire que c'est un moment très émouvant qu'ils ont vécu", raconte Estelle Mathieu, journaliste pour France Télévisions. Le cercueil de Bernard Tapie a rejoint le centre de la pelouse aux alentours de 18 heures 20, "escorté par les dirigeants des principaux groupes de supporters", ajoute la journaliste.

Un recueillement et des festivités

Les proches de Bernard Tapie étaient présents à cet hommage du club, accompagnés par l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille, en tribune officielle. Bien qu'il s'agisse d'un moment solennel, les supporters n'ont pas hésité à célébrer la vie de l'ancien président du club. "Les moments de silence et de recueillement alternent avec les chants à la gloire du club. Le nom de Bernard Tapie est souvent scandé", précise Estelle Mathieu. Ces supporters présents dans le stade ont pu vibrer devant la rediffusion de la finale de Ligue des Champions 1993, notamment lors du but de Basile Boli, permettant à l'Olympique de Marseille de remporter ce match et d'entrer dans la légende.